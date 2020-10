Británico que no creía en el coronavirus se encuentra internado grave por covid: "Yo creía que era invencible"

Chris Grailey, un joven británico de 29 años que no creía en el coronavirus, se encuentra internado grave por covid en el Reino Unido.

Según informa el diario inglés Metro, el hombre se contagió mientras estaba de vacaciones en las islas Baleares en España.

"Lo contraje (el virus) en Tenerife pensando que era invencible, no usando mascarilla. Yo pagué el precio… No quiero que nadie cometa los mismos errores que yo", señaló a través de un video que se viralizó en redes sociales.

En el registro, indica que "yo era el primero en decir que el coronavirus era una tontería… somos jóvenes y no lo contraeremos. Es solo una mala gripe, una conspiración del gobierno… error. Esto es real, es la vida real matándome".

"Le puede tocar a cualquiera, yo tengo 29 años y no tengo problemas de salud subyacentes. Esto es una cosa seria. Por favor, despierten chicos. Hay más vida que esto", expresó.

Respecto a su actual estado, indicó que "no puedo respirar, caminar, moverme. Soy como un zombie. Estoy tomando cuatro antibióticos, esteroides, oxígeno 24/7, tengo más agujeros en el brazo que un drogadicto".

Finalmente, Grailey señaló que "ahora estoy en cuidados intensivos, esperando recibir más tratamiento y sin saber si voy a salir por el otro lado. Así que realmente quiero que acepte este mensaje porque le puede pasar a cualquiera, por favor tenga cuidado".

'I said coronavirus was bulls***t, now I don't know if I'll survive it'https://t.co/O9itMBMQUt pic.twitter.com/ZaLGITMBWK

— Daily Mirror (@DailyMirror) September 26, 2020