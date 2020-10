Jadue asegura que "la violencia le sirve a los que quieren suspender el Plebiscito"

El alcalde de Recoleta Daniel Jadue se refirió a las últimas manifestaciones, en el marco del primer aniversario del estallido social. "La violencia le sirve a los que quieren suspender el Plebiscito, hasta el día de hoy. Hago un llamado a que quienes quieran manifestarse lo hagan pacíficamente, que aíslen y condenen la violencia".

Estas declaraciones se contraponen con las declaraciones del presidente de su partido, el PC, Guillermo Teillier, quien dijo que se negaba a hacer un llamado, como otros sectores, a que no haya violencia en las protestas.

Partido Comunista y violencia en Plaza Italia: "¿Cómo voy a condenar una cosa tan menor?" El presidente del PC, Guillermo Teillier, aseguró que "es bien rara esa violencia. Aquí se quiere connotar un estado de violencia que no creo que exista".

“Si digo que no debe haber violencia, quiere decir que digo no salgan a manifestarse y eso no lo diré, porque tiene que progresar el derecho a manifestarse”, expresó el timonel del PC, de acuerdo a lo recogido por Meganoticias.