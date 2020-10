Áspero debate entre Juan Sutil y Carla Zunino por caso Ponce Lerou: "Termina en una sanción que puede ser baja, pero eso no significa que sea injusto"

El presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) Juan Sutil protagonizó un áspero debate con la periodista de 24 Horas Carla Zunino por el caso Ponce Lerou y el vínculo que se puede establecer entre aquellos escándalos empresariales con la violencia en las protestas callejeras.

Después de que Juan Sutil tuviera tiempo para comentar su rechazo a los hechos de violencia en Plaza Baquedano, Carla Zunino puso sobre la mesa la tesis sobre la rabia acumulada, la que se puede ver exacerbada justamente con situaciones como el caso Ponce Lerou.

El debate se dio de la siguiente manera:

Zunino: "Cuando uno trata de encontrarle una explicación a lo que pasa en Chile y conversa con los expertos, muchos aseguran que Chile despertó, que aquí hay un problema con el modelo, que hay mucha rabia acumulada hace mucho tiempo. No sé exactamente la causa-efecto respecto a eso, a lo mejor la violencia no tiene ningún tipo de justificación y en sí misma no es ningún tipo de mecanismo para combatir otro tipo de violencia. Por eso quiero separarlo de la violencia y quiero ir a la manifestación legítima, a la rabia legítima que, me imagino, usted puede percibir, más allá del movimiento social con casos como el de Ponce Lerou u otros casos por los que la gente siente que a los grandes, a los empresarios no les pasa nada, que a la agente común sí, que se encarcela la pobreza, que hay un abuso de las élites a la gente que no haga tenido ese privilegio. ¿Usted comparte esa mirada? ¿Se hace cargo el empresariado chileno de eso?

Sutil: Yo creo que hay mucho de lo que tú dices que es efectivo, son los hechos. Sin embargo yo creo que también hay mucho de eso que se exacerba, tú lo has marcado con mucho énfasis. Entonces yo digo bueno, efectivamente el señor Ponce Lerou es un caso, la colusión son dos o tres casos, no estoy tratando de empatar, de no reconocer, eso es la realidad, es la verdad. Son de altísimo impacto.

Zunino: Perdón Juan, disculpe que le discuta, usted me va a decir que son algunos casos, pero en todos esos casos, que son menos que la gran mayoría de los empresarios que pueden contribuir a sacar adelante al país, lo que queda de manifiesto es una desproporción, es que a veces la colusión, el Caso Penta, el financiamiento irregular de la política o Ponce Lerou quedan impunes o con sanciones que la gente básicamente no comprende.

Sutil: Déjame dar mis argumentos, porque en general lo que a mí me parece es que tú como periodista tienes que permitir que yo lo explique.

Zunino: Lo permito. Explíquelo, pero quiero contextualizarlo, porque decir que son un par de casos…

Sutil: Tú normalmente, y otros periodistas, también lo conceptualizan y lo marcan. Yo lo que quiero decir es que todos estos hechos que son absolutamente reprochables y lamentables y que no representan al empresariado en su conjunto, porque en Chile hay más de un millón de empresas. También hay que decir que estos casos, que muchos están vinculados a la política, felizmente han sido resueltos, y por qué han sido resueltos, porque han habido cambios en la legislación, cambios en la sociedad. Hoy es muy poco probable que hechos de estas naturaleza vuelvan a existir.

Zunino: Perdón que le retruque, pero mi rol también es retrucarle, para que no me diga que le conceptualizo las cosas. Lo de Ponce Lerou es actual…

Sutil: Carla, no es actual, es un hecho que ocurrió hace muchos años que hoy está terminando su proceso.

Zunino: Sí, pero que termina con una sanción injusta a la luz de los ojos de todos los ciudadanos…

Sutil: No, termina con una sanción que para ti o para otros puede no tener el valor o el peso que desean, pero termina en una sanción que para mí también puede ser baja, pero eso no significa que sea injusto.

Zunino: O sea, ¿usted no cree que sea injusto que un esquema fraudulento termine teniendo una ganancia mucho mayor que la condena o la penalidad?

Sutil: Carla, escúcheme bien. La justicia es la que determina lo que justo o no es justo. Yo puedo tener una apreciación de que puede ser no prudente o no adecuada o no correcta, pero de ahí a poner la calificación de que no es justa o lo es, no me parece, para eso está la justicia.