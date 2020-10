Madre de Martín Pradenas: "Antonia tuvo la posibilidad de pegar un palmazo... y no lo hizo"

El programa de TVN Informe Especial emitió la noche del jueves un reportaje en donde por primera vez habló Martín Pradenas, desde que fue formalizado por los delitos de violación y abuso sexual contra Antonia Barra.

En el espacio, se indicó que el estudiante de Derecho no daría sus respuestas ante la cámara pese a que en un principio lo había aceptado, respondiendo solamente por escrito cinco preguntas que le fueron formuladas, las que fueron leídas por su padre Iván.

Martín Pradenas rompe silencio sobre el caso Antonia y niega haberla violado: "No me siento responsable por su muerte" El único imputado habló por primera vez desde que fue formalizado por los delitos de violación y abuso sexual. En Informe Especial señaló que "en el video que nos besamos, abrazamos y nos vamos de la mano".

En el espacio hablaron también los padres de Martín Pradenas, Iván y Paola Durr, quienes defendieron a su hijo.

Los dichos de la madre de Pradenas

Allí fueron consultados sobre las imágenes de una cámara de seguridad. "Yo soy mujer y efectivamente no me gusta lo que se ve. Siento que Antonia no tiene muchas ganas, pero al mismo tiempo tiene ganas, porque si va. Es como extraña la sensación que me produce", respondió sobre el registro la madre de Pradenas.

"Antonia era una señorita, como lo es mi hija, y que lo más probable es que ella no haya estado de acuerdo con lo que Martín quería hacer en ese momento, en ese sector. Yo soy mujer, para nosotras es mucho más pudoroso toda la situación sexual, pública, calle, día, pero también tengo claro que si yo quiero decir ‘no’, es no, como el logo que se maneja ahora y no veo que ella en ningún momento que ella diga que no", expresó.

Al ser consultada Durr si cree que es un abuso lo que se produce, respondió que "no creo que haya sido un abuso porque Antonia tuvo la posibilidad, como mujer de pegar un palmazo, una cachetada, algo, sal de encima. Y no lo hizo".

Por su parte, el fiscal Miguel Rojas señaló sobre el registro que "Antonia estaba en un evidente estado de ebriedad, estaba bajo los efectos de un depresor del sistema nervioso central y no se aprecia lo mismo en relación al imputado. De hecho hay una situación de dominio por parte del imputado, una situación de forcejeo por parte de la víctima, que no logra tener éxito frente a las acciones que despliega el imputado".