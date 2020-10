Ministro Desbordes: "No permitiremos que suceda lo que pasó el 18 de octubre"

El ministro de Defensa, Mario Desbordes, advirtió hoy que "no permitiremos que suceda lo que pasó el 18 de octubre", para lo cual las Fuerzas Armadas están preparadas para enfrentar episodios violentos y resguardar la infraestructura crítica.

En entrevista con radio Pauta, el ministro aseguró que las FF.AA. "van a estar en condiciones de desplazarse si es necesario, a repeler intentos de destrucción de infraestructura crítica; van a estar desplegados en ese sentido, pero siempre de manera preventiva. Vamos a tener vigilancia, patrullajes. Mire, no permitiremos que suceda lo que pasó el 18 de octubre".

Además, Desbordes atribuyó la violencia de las últimas semanas, especialmente en Plaza Italia, a la acción de narcotraficantes y anarquistas que no buscan diálogo, sino solo destrucción.

"Aquí se juntan muchos factores de gente que ha usado la violencia, uno como herramienta política y los otros como herramientas del negocio. La mayoría son grupos anarquistas que vemos en la Plaza (Italia)", indicó.

Asimismo, llamó a "repudiar la violencia, con mucha fuerza, porque esta gente, yo le insisto, no está por el Rechazo, no está por el Apruebo: ellos quieren echar abajo la República. Lo han dicho, este Plebiscito no les interesa".

Desbordes por Carabineros

El ministro de Defensa también respaldó a Carabineros, pero reconoció que existe preocupación en la institución respecto de su actuar.

"Hay un sector de la población que piensa que Carabineros jamás se equivoca; hay otro sector que es crítico cuando es necesario, y hay otro sector que quisiera que la policía no tuviera manos y pies, que no pudieran mover un dedo, que no pudiera ni mirar feo a un gallo con una molotov, y uno no se puede ir a ninguno de los dos extremos. Uno tiene que ser criterioso, juicioso y analizar los procedimientos y lo que sucede en la calle con objetividad", dijo.