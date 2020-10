Ansiedad: cuáles son los síntomas y cuándo acudir a un especialista

La Organización Mundial de la Salud, estima que los trastornos por depresión y ansiedad en trabajadores, le cuesta a la economía mundial cerca de US$1 Billón de dólares. Según las cifras arrojadas por Psyalive.com, plataforma internacional de apoyo psicológico, antes de la pandemia las consultas por problemas de ansiedad era un 18%, ahora representa el 24%; el insomnio, antes era de un 5% y hoy de un 14%: por temáticas de Aislamiento Social antes no llegaba al 1% ahora está en un 12% y finalmente, los problemas de familia y el cuidado de los niños aumentó en un 6% cada item.

“Las circunstancias actuales han demostrado que cuidar el equilibrio emocional es una necesidad que no se puede postergar, cada vez más personas y empresas se han dado cuenta de que tan importante como perseguir objetivos, es detenerse de vez en cuando” comenta el psicólogo Manuel Araya.

Cómo puedo reconocer la ansiedad

Según el especialista, es importante saber que la ansiedad por sí misma no es algo malo. Todos presentamos síntomas ansiosos como una forma adaptativa, es decir, ante ciertas situaciones que nos generar estrés, nuestro cuerpo y nuestros pensamientos, reaccionan de forma protectora, también como anticipándonos a las situaciones que vienen, como antes de un examen final de la universidad o un terremoto.

Ahora bien, cuando esto se transforma en algo negativo cuando efectivamente no estoy siendo funcional, cuando no nos hemos adaptado a las situaciones, es decir, cuando tengo los mismo síntomas o los mismo signos, ante situaciones que no lo amerita, como por ejemplo:

Pena excesiva.

Temblores

Hormigueo en las manos o en las extremidades

Sudoración

Taquicardia

Pensamientos catastróficos

Cuándo consultar a un especialista

También el psicólogo comenta que es justamente cuando estos síntomas se están desbordando, cuando ya no estoy siendo adaptativo, cuando tengo una sobrerreacción a estas situaciones. Cuando estos síntomas permanecen con el tiempo y no hay nada puntual o focal, entonces efectivamente es cuando tengo que consultar a un profesional porque me está costando vivir, porque no estoy siendo funcional y comienza a hacerse un ciclo vicioso, que en algún punto puede ser normales pero luego dejan de serlo.