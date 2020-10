Crimen en Coquimbo: cámaras captan el momento exacto en que hombre recibe disparos que provocaron su muerte

View this post on Instagram

#Repost @tvnredcoquimbo • • • • • • Coquimbo, Chile Durante esta mañana, se produjo un homicidio en el sector Sindempart de Coquimbo. Un hombre que se desplazaba acompañado de una mujer, al llegar a una intersección es abordado por un sujeto quien entre su vestimenta saca un arma de fuego, hiriendo en tres oportunidades al joven, quien falleció en el hospital San Pablo producto de las lesiones. @24horascl Detalles esta noche en @tvnredcoquimbo