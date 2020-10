Guevara: "Restauramos el monumento a Baquedano y lo volveremos a hacer si es que nuevamente hay conductas de desprecio a la historia"

Después de que este sábado el monumento del General Baquedano amaneciera restaurado tras ser pintado de rojo durante las protestas del viernes, Felipe Guevara confirmó que fue la Intendencia de la Región Metropolitana la que se hizo cargo de ese trabajo.

"Nosotros tenemos un gran respeto por nuestra historia, los países que no conocen y no respetan su historia, no tienen ningún futuro. Quien no sabe dónde vive no tiene idea para dónde va y por eso el respeto del Ejército por los símbolos que recuerdan hechos tan importantes como el caso del General Baquedano, tan importante por su participación en la Guerra contra la Confederación de Perú y Bolivia y sobre todo en su participación como jefe del Ejército en la Guerra del Pacífico", manifestó el intendente.

Por lo dicho, Guevara enfatizó que "restauramos el monumento al General Baquedano y lo volveremos a hacer, si es que nuevamente hay conductas de desprecio a la historia, a los héroes, a los personajes que han contribuido a nuestra República, a la democracia de nuestro país, vamos a restablecer la correcta disposición de esos elementos".

El intendente fue más allá y argumentó que hoy “"hile tiene una ventaja respecto de otros países de la región, y es que se encuentra en una buena posición, entre otras cosas porque hemos tenido recursos naturales cuyo origen se encuentra en gran medida en la guerra del Pacífico, el salitre, el cobre, ahora el litio, son elementos que Chile ha podido explotar. Justamente se la debemos a héroes como el general Baquedano".