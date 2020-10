Camila Vallejo destaca el "cariño y reconocimiento de la gente" hacia Daniel Jadue en Plaza Baquedano

La diputada Camila Vallejo (PC) defendió a su compañero de partido Daniel Jadue, después del tenso momento que tuvo que enfrentar el alcalde de Recoleta con un grupo de manifestantes en Plaza Baquedano.

"He sido testigo hoy, como tantas otras veces en que has estado en Plaza de la Dignidad del cariño y reconocimiento de la gente", comentó Vallejo a través de una publicación en Twitter, a propósito del ataque que sufrió Jadue al ser increpado por un grupo de manifestantes en la concentración por el aniversario del 18-O.

"Que a unos cuantos no les parezca no te hará flaquear. Vamos firmes por el Apruebo y Convención Constitucional hasta que la dignidad se haga costumbre", agregó la parlamentaria.

Otra diputada del Partido Comunista que manifestó apoyo al jefe comunal de Recoleta fue Marisela Santibáñez. "Nuestro apoyo a Daniel Jadue, valiente compañero que ha sido un fiel defensor del derecho a la manifestación pacífica y siempre desde la calle a trabajado por y para la gente", expresó.

