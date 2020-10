Daniel Jadue tras ser expulsado de Plaza Baquedano: "Trataron de agredirnos, pero no caímos en la provocación"

Después de ser expulsado de la Plaza Baquedano por un grupo de manifestantes en el marco del aniversario del 18-O, el alcalde de Recoleta Daniel Jadue entregó su parecer sobre el tenso momento que protagonizó.

"Fui a Plaza de la Dignidad como tantas veces. Estuve una hora allí. Cuando salí, un par de personas consideraron que yo no debía estar", manifestó el presidenciable del PC, a través de una publicación en Twitter.

"Trataron de agredirnos, pero no caímos en la provocación. Estamos bien y firmes por el Apruebo y la Convención Constitucional", agregó.

Jadue: "La intención de ellos era provocar un hecho noticioso"

Tras alejarse de la Plaza Baquedano, el alcalde Daniel Jadue tuvo un contacto telefónico con el canal CNN Chile, a quien le entregó mayores detalles de lo ocurrido. Según Jadue, fue víctima de una provocación por un grupo minoritario y que tenía una intencionalidad.

"Yo llegué cerca de las 11 de la mañana a la Plaza de la Dignidad. No llegué en ese minuto en que se muestra el video. Estuve más de 1 hora y media en la plaza compartiendo con gente, celebrando y conmemorando este 18 de octubre. Conversando además sobre el proceso constituyente. Hasta que llegó un camión (…) y se bajaron dos personas de ahí a tratar de insultarme y provocarnos. Y efectivamente la gente reaccionó, trató de aislarlos", comenzó diciendo Jadue.

"Ellos insistieron, incluso había uno con un palo bastante grande. Yo agradezco mucho toda la solidaridad de la gente que trató de interponerse en esto. Pero cuando me doy cuenta de que la intención de ellos era provocar y era provocar un hecho noticioso, porque además andaban acompañados de gente que trató de grabar, que esperaban que yo reaccionara. No reaccioné y decidí retirarme después de una hora y tanto de estar en la plaza", agregó el alcalde de Recoleta.

Finalmente, Jadue comentó que "como no reaccionamos y no aceptamos su provocación, nos siguieron, cruzaron el puente gritándonos insultos, pero eran tres personas. Y esto de que hubo un conflicto no es cierto; de que no pude llegar a la plaza, tampoco es cierto".

