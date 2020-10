Senador Álvaro Elizalde en Estado Nacional: "Me parece grave que uno de los detenidos sea de la Armada"

Un amplio panel de parlamentarios de distintos sectores analizó la jornada de hoy en el programa Estado Nacional de TVN. En este contexto, el senador y presidente del Partido Socialista (PS), Álvaro Elizalde señaló que le parece grave "que uno de los detenidos sea de la Armada". Esto ya que, tras el incendio a la iglesia de Carabineros, se supo que uno de los detenidos tras esa acción era de esa rama de las Fuerzas Armadas.

"La justicia debe determinar cuales son los motivos de los grupos que están detrás de estos hechos. No contribuyen a la opción de cambiar Chile", señaló el Senador. Le consultaron si se refería a "infiltrados" y si sospechaba de que aquello fuera una realidad. "No sospecho nada. Solo que estos hechos tienen que ser esclarecidos. Corresponde determinar cuales son los verdaderos intereses de esos grupos", aclaró el parlamentario.

Distintas opiniones

El diputado Gabriel Boric (quien participó a distancia en el programa, desde Punta Arenas) señaló que "no es la violencia lo que se ha tomado nuestro país". "Lo que se tomó el país es la indignación y un grito para decir basta a los abusos. Y eso ha tenido expresiones de violencia que no le gustan a nadie y que no ayudan a construir", detalló. Para profundizar en su perspectiva, Boric recordó al joven del caso del puente Pio Nono. "Antony vive en Bajos de Mena. Una política publica que fue un fracaso", recordó. En esta línea, justificó que estuviera protestando "cuando la misma sociedad lo ha tratado con violencia".

Captura

Sin embargo, destacó que, como todos "quiero que las manifestaciones sean pacificas". Tras las declaraciones de Boric, Paulina Nuñez, diputada de Renovación Nacional (RN) señalo que no estaba de acuerdo con él. "Hay que comprender que hay hechos que tienen que ser aislados", destacó.

"Hay jóvenes que nacieron en situaciones similares y que salieron adelante"

Sobre el caso de Antony, Núñez dijo que "cuando yo escucho que hay jóvenes que nacieron en barrios segregados, yo también quiero decirles que hay miles de jóvenes que nacieron en situaciones similares y que salieron adelante". También se refirió al próximo Plebiscito.

"Con situaciones como la de hoy, difficilmente podremos salir adelante con el acuerdo. Dificilmente podremos marcar el 18 de octubre como un día en que Chile cambio pero para mejor", puntualizó. En esa línea, el senador Elizalde dijo que "el acuerdo tiene un protagonista, que es el pueblo de Chile". Destacó además que "la Nueva Constitución debe ser un instrumento para resolver los problemas de la ciudadanía".