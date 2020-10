Cuenta RUT: Así puedes solicitar desde casa el servicio de BancoEstado en línea

En plena pandemia de coronavirus, la ayuda económica del bono de emergencia Covid-19 viene de maravillas, el Instituto de Previsión Social ordenó el depósito de este beneficio directamente en la Cuenta Rut de los beneficiados, como también las pensiones, pero ¿Cómo puedo solicitar la cuenta Rut del BancoEstado en línea? Te lo contamos en esta nota.

La Cuenta Rut es una cuenta vista para chilenos y extranjeros viviendo en Chile. Una opción para todos los que no pueden tener una cuenta corriente por no estar “bancarizados”. El límite máximo de dinero que se puede tener en la Cuenta Rut son 3 millones de pesos. El número de la cuenta, como dice el nombre es el rut de la persona, sin el dígito verificador. Se puede usar para transferencias y compras en línea y no cobra mantención, ¡pero ojo! cobra por transferencias a otros bancos, giros y consultas de saldo entre $100 y $600.

¿Cuáles son requisitos para sacar la Cuenta Rut ?

No debes contar con una Cuenta Rut vigente.

Tener tu Cédula de Identidad vigente, no bloqueada ni caducada.

Si eres menor de edad, la solicitud la debe realizar tus representantes (madre y padre) inscritos como tales en el Registro Civil.

Las mujeres deben ser mayores de 12 años y los hombres, mayores de 14 años.

¿Y cómo puedo solicitar la Cuenta Rut del BancoEstado en línea?

Puede ser presencial, en una sucursal y la entrega es en el momento de la firma o por internet, donde también es otorgada en el momento de la validación de firma.

Los pasos son:

Ingresa en la página web de BancoEstado en línea

Haz clic en Productos y luego en cuenta rut solicitar

Ingresa tu RUT, tu número de serie o documento Cédula, y una pregunta de seguridad. En este paso debes leer el contrato detalladamente. El sistema te indicará las sucursales disponibles en donde puedes retirar tu cuenta RUT. Asegúrate en tu correo llegó un email de confirmación del proceso. Una vez hecho esto, puedes darle a continuar.

Retira tu Tarjeta Cuenta RUT. Una vez que hayas enviado la solicitud por Internet, puedes retirar la tarjeta en la sucursal ServiEstado o BancoEstado que seleccionaste. Junto con esto, te entregaran tus claves para todas las plataformas necesarias.

Registra tu firma y firma el contrato en cualquier ServiEstado.

Cambia tu Clave en CajaVecina o Cajeros Automáticos, además de tu Clave de Acceso a tu Banca en Línea o Banca Móvil, en BancoEstado. Tu Clave de Cajero Automático es la misma que puedes usar en CajaVecina y como Redcompra.