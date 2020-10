Ministro Desbordes por funcionario de la Armada detenido : "No es un infiltrado"

El ministro de Defensa, Mario Desbordes, se refirió este lunes sobre el funcionario de la Armada detenido "en manifestaciones violentas" el domingo.

En entrevista con Radio ADN, el secretario de Estado indicó que "es un funcionario de la Armada que estaba en su día de franco, es de la dotación de la base aérea de Concón y efectivamente fue detenido, no se si dentro de la iglesia o en inmediaciones de la iglesia en desórdenes en esa zona".

"El funcionario es un mecánico de aviación de Concón que estaba en su día de franco, no es un infiltrado, no se le infiltró en acciones de inteligencia ni nada por el estilo", agregó.

De igual manera, afirmó que "la Armada desde el momento uno entregó toda la información que correspondía, por lo tanto yo descarto que se trate de alguien que haya estado realizando labores de inteligencia, que haya estado infiltrado".

Desbordes por hechos de violencia

El ministro afirmó además que "es evidente que no se trata de la gente que está haciendo campaña por el Apruebo. "Esta gente quiere frustrar el proceso constituyente, estas personas no son del Apruebo ni del Rechazo, son personas que quieren echar abajo la republica, no al gobierno".

Consultado sobre a quién le conviene esta violencia, indicó que "el ministro que habla está por el Apruebo por ejemplo ¿Usted cree que conviene la violencia de ayer a la causa que yo mismo en lo personal defiendo? Usted no cree que no se que van a utilizar algunos más extremos esta violencia de ayer para atribuírsela a un sector o a un voto especifico. Es evidente que el ministro de Defensa no tiene ningún interés en que haya esta violencia".