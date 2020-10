La tristeza y desazón de feligreses por destrucción de Iglesia de la Asunción

Sin duda que el incendio en la Iglesia de la Asunción es lo que ha sobresalido de los actos de violencia que se registraron ayer en la tarde en Santiago, en medio de las manifestaciones por el aniversario del estallido social.

El video de la caída de una de las estructuras de la parroquia en medio de los gritos de celebración de presentes ha impactado, y hoy se muestran los rostros que quedaron sin su iglesia.

Así amaneció Santiago tras aniversario del estallido social Este 18 de octubre las iglesias fueron blanco de los ataques, la de la Asunción e institucional de Carabineros resultaron destruidas.

En el matinal de Chilevisión, "Contigo en la mañana", se trasladaron hasta el lugar donde pueden ver los destrozos a plena luz del día.

Aton

Griselda, feligrés que iba a misa al lugar hace 20 años se mostró muy afectada. En medio de lágrimas sostuvo que "se vayan estos vándalos, nos destruyeron, tengo muy lindos recuerdos, nos juntábamos con el padre San Juan de la Cruz, cómo no voy a llorar".

Otra mujer que no quiso entregar su nombre vociferaba indignada: ¿por qué no van a quemar la iglesia de Karadima, porque ese sí que fue violador; sólo nos atacan a los viejos que vivimos por acá, son unos cobardes, porque no se atreven a ir de Plaza Italia para el otro lado".