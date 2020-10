Francisco Vidal confirmó que será candidato a presidente y no descartó primarias con Daniel Jadue y Beatriz Sánchez

Francisco Vidal confirmó que será candidato presidencial del PPD, pero que aún no hará el anuncio, sino que después de plebiscito, ya que "no quiero confundir que la primera tarea es el apruebo".

"Voy a competir en la presidencial", aseguró en conversación con La Tercera y agregó que fue "dado que muchas personas me han dicho que postule, llamé a los parlamentarios y les dije que estaba dispuesto".

El ex ministro de Defensa y ex vocero de Gobierno durante los años de la Concertación, aseguró en radio Biobío que "el primero en saber fue Heraldo Muñoz", presidente del PPD y con quien se enfrentaría en unas primarias internas, aunque aún el mecanismo no está definido.

En el mismo medio, Francisco Vidal aseguró que su candidatura es como la clasificación de Chile al Mundial de Catar 2022, ya que ahora "entré a la primera ronda", y no descarta que para las siguientes, se sumen candidatos del Partido Comunista y del Frente Amplio, como Daniel Jadue y Beatriz Sánchez.

"El candidato PPD pasa a una segunda ronda, que es la primaria con los candidatos de la Unidad Constituyente, ese candidato pasa a una tercera ronda que es la primaria, ojalá con Jadue y Sánchez. Y ese candidato pasa a una cuarta ronda que es la primera vuelta presidencial", aseguró Vidal.

En esa última etapa podría enfrentarse a Joaquín Lavín, quien es una de las cartas fuertes de la UDI y, además, su dupla televisiva en un matinal. Pese a eso, a Vidal no le complica, ya que "yo he dicho siempre que le tengo mucho respeto, pero Lavín aunque se vista de seda UDI queda pues", descartando una supuesta conversión a la socialdemocracia.

Los tres mecanismos que tiene el PPD para elegir candidato según explicó Francisco Vidal:

En el Consejo Nacional Primarias Nacionales Por medio de encuestas

La decisión se tomará el próximo 5 de diciembre, en el Consejo Nacional del partido.