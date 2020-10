Boric: "Arriesgué mi capital político para terminar con la Constitución de Pinochet"

El diputado de Convergencia Social, Gabriel Boric, se refirió este lunes al acuerdo para una nueva Constitución, afirmando que "no soy ciego de los costos que generó".

Consultado si el Frente Amplio fue fue parte de las manifestaciones o también fueron impugnados, el parlamentario señaló en entrevista con La Tercera que "no tengo ninguna duda de que el FA también fue parte de los impugnados. Porque, si bien no éramos responsables de las políticas de 30 años, sí éramos parte de la institucionalidad. Pero, en la marcha del 25 de octubre que fue la gigante, estuvimos todos en la calle, pero estábamos conscientes que había una impugnación y a mí me paraban permanentemente en ese momento".

"No soy ingenuo y tengo claro de que para un sector de la población todos quienes estemos en política institucional, y hablo de política con orgullo, soy político y defiendo el oficio, nos hace ser parte de los impugnados. Ahora, el FA no es solo Giorgio Jackson, Camila Rojas, Gabriel Boric, Vlado Mirosevic y Catalina Pérez, y los militantes del FA son sin lugar a dudas partícipes de las movilizaciones", expresó.

"Diversas, pacíficas y muy esperanzadoras actividades": diputado Jackson se refiere a las manifestaciones de este 18 de octubre El parlamentario agregó que el incendio de la iglesia fue "realizado por un grupito" y que los medios se centrarían solo en eso.

En ese punto, indicó que "el principal elemento de unidad en un comienzo del FA era justamente la impugnación a los últimos 40 años. Sin embargo, ni la novedad ni la juventud son elementos suficientes para asegurar virtud ni unidad. Y, por lo tanto, en momento críticos donde había que tomar decisiones hubo diferencias. Ahí hubo compañeros como el PH, Igualdad y Jorge Sharp que decidieron dar un paso al costado porque nosotros entendíamos que para terminar con esa Constitución se requería un acuerdo institucional en que no se subestimara el poder fáctico que tiene la derecha".

Sobre el acuerdo para una nueva Constitución, Boric afirmó que "es que nunca estuvo sobre la mesa en la discusión del acuerdo, nunca nadie planteó si no se hace esto Piñera va a caer. Jamás se pensó que el acuerdo era para salvar a Piñera, que es algo que uno escucha. Espero que con los compañeros que se salieron del FA, tal como con el PC, logremos recomponer y tener una lectura conjunta de los desafíos que se vienen ahora para adelante".

"No me arrepiento de haber colaborado a empujar ese proceso"

"Soy consciente de que hay críticas al acuerdo, no creo que eso se pueda evadir ni mirar para el lado, pero la participación del FA en el acuerdo constitucional consiguió cuestiones que fueron esenciales para la legitimidad futura del proceso, que son en particular que haya plebiscito de entrada y la hoja en blanco que es fundamental", agregó.

Consultado si esa firma afectó su liderazgo, manifestó que "durante mucho tiempo me tocó estar en una posición de permanente impugnación, y esa posición nos dio, a mí y a Giorgio en particular, una legitimidad que era relativamente cómoda. Eso hizo que tuviéramos un alto capital político, teníamos buenos resultados en general en las encuestas. Y hay un momento, en particular en mi caso, en el acuerdo constitucional, que arriesgué mi capital político para terminar con la Constitución de Pinochet, algo que tengo la convicción de que valía la pena. Pero no soy ciego ante los costos que generó".

"Hay cosas que se podrían haber hecho mejor. La negociación fue durísima, duró cerca 24 horas seguidas, pero se podría haber hecho de mejor manera. Tratamos de tener rondas de conversaciones esa noche con Unidad Social, pero nos faltó tiempo. Pero no me arrepiento de haber colaborado a empujar ese proceso", remató.