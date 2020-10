Influencer ucraniano que negó existencia del coronavirus fallece tras complicaciones por covid

Dimitri Stuzhuk, un influencer ucraniano que había negado la existencia del coronavirus, falleció por complicaciones derivadas del covid-19.

El hombre de 34 empezó a experimentar los primeros síntomas de la enfermedad tras ir de vacaciones a Turquía, según informa el diario El Mundo.

"Tengo coronavirus. Hoy, después de regresar a casa (…) quiero compartir cómo me puse malo y advertir a todos: yo también pensé que no había covid, hasta que enfermé. ¡La covid-19 no es efímera!", escribió en su última publicación en Instagram.

Británico que no creía en el coronavirus se encuentra internado grave por covid: "Yo creía que era invencible" Chris Grailey, un joven británico de 29 años, se encuentra en la UCI del Hospital de Watford tras contraer coronavirus en España donde estaba de vacaciones.

Al respecto, indicó al contraer la enfermedad que "me desperté en medio de la noche porque mi garganta estaba hinchada y me costaba respirar. Al mismo tiempo, me dolía un poco el estómago".

"Al día siguiente empezó a aparecer la tos, pero no había fiebre. Tampoco había síntomas particulares de la enfermedad, así que pensé que podrían ser consecuencias de hacer deporte, el cambio de clima y la nutrición", expresó el influencer ucraniano.

Pese a esto, continuó con sus vacaciones y tras regresar a Ucrania, se le realizó un examen de coronavirus, dando positivo. Por esto, se le recomendó ir a un centro asistencial.

"El hospital está completamente lleno de gente, algunos están en el pasillo", indicó. "¡No hay comida, ni papel higiénico, ni cubiertos! Nadie me advirtió de esto", remarcó.

"Su corazón no pudo soportar"

Su ex esposa, la también influencer Sofía Stuzhuk, confirmó el deceso del hombre. En ese sentido, señaló que su otrora cónyuge continuó con su tratamiento con oxígeno en su casa, pero que fue derivado días después a un hospital al empeorar su estado, falleciendo el pasado viernes.

"Dima ya no está con nosotros. Su corazón no pudo soportar", expresó la mujer.

De igual manera, afirmó que le había advertido a Stuzhuk que cuidara su salud. "¡Qué amargo es para mí que no me hayas escuchado! Pero siempre hemos respetado las elecciones de los demás", remató.