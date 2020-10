Joven productor nos habla de cómo logró hacer 'The War with Grandpa'

Cuando Tre Peart tenía 8 años, leyó por primera vez el libro 'The War with Grandpa' de Robert Kimmel Smith. Cuando fue a ver si había una película sobre ello, se sorprendió al ver que aún no había ninguna.

"La regla era que no podía ver la película hasta que leyera el libro", dijo Peart. "Una vez que leí el libro, me entusiasmó ver la película, pero no pude porque no había ninguna. Por suerte mis padres están en el negocio del cine, no estaba seguro de lo que hacían en ese momento pero le pregunté a mi madre si esto podía ser una película".

Los padres de Peart son Marvin Peart, CEO de Brookdale Studios/Chief Business Officer y Socio Fundador de 101 Studios, y Rosa Peart, Cofundadora de Marro Media Company. Inicialmente fue con su madre para preguntarle sobre la realización de la película, ella leyó el libro y pensó que sería una buena idea hacer una película. Ella le dijo a Peart que tenía que presentarle la película a su padre para ver si se realizaba.

"Mi madre me llevó a un lado y me dijo: 'Vamos a decirle a tu padre, esto es lo que se llama un lanzamiento, cuéntale sobre la película y por qué crees que sería una buena película"", dijo Peart. "Papá finalmente aceptó y comenzamos el proceso".

Producida por Marvin Peart y Rosa Peart, así como por el propio Tre Peart, "The War With Grandpa" sigue la historia de Peter Denker (interpretado por Oakes Fegley), cuya vida cambia cuando se ve obligado a abandonar su dormitorio para que su abuelo Ed (Robert De Niro) se mude. Desesperado por recuperar su habitación, Peter comienza una guerra de bromas con Ed en un esfuerzo por recuperar su habitación. La película también está protagonizada por Uma Thurman, Christopher Walken, Rob Riggle, Cheech Marin, Laura Marano y Jane Seymour.

En realidad, fue idea de Peart darle un papel a De Niro en la película, y a los 9 años hizo un video para reclutarlo en la película.

"Originalmente dije que Robert De Niro sería un gran actor por ello", dijo Peart. "Había oído hablar de él, mis padres hablaban mucho de él, lo amaban y habían visto casi todas sus películas. Hice un video para él diciéndole lo divertido que sería estar en esta película".

The War with Grandpa

Incluso a su corta edad, Peart estuvo muy involucrado en la preproducción y producción de "The War with Grandpa". Durante todo el proceso, Peart hizo bromas para la película, estuvo involucrado en el casting y en la elección de la postproducción –la canción usada para los créditos finales fue idea de Peart–.

A Peart le gustaba especialmente estar en el set de rodaje porque le gustaba hablar con los actores y ver cómo se desarrollaba la película.

"Hubo una escena que me gustó hacer en Sky Zone. Pude ver cómo se desarrollaba todo", dijo Peart. "Era una escena de dodgeball, y pude ver los dobles de acrobacias y cómo lo hacían, así como la mezcla y el acoplamiento tras las escenas para que pareciera que De Niro estaba haciendo volteretas".

Peart sigue interesado en hacer películas y actualmente está tomando una clase de cine en su instituto. Peart espera que la gente que vea " The War with Grandpa" comprenda a su familia y los pequeños momentos que pueden unirlos.

"Yo diría que lo veas en primera persona como si fueras el personaje", dijo Peart. "Deberías ser capaz de divertirte con tu familia y disfrutar de la compañía de los demás al final del día porque no importa qué argumentos tengas, eres familia".

POR LOS NÚMEROS

94

Minutos es el tiempo de duración de la película.

$24

Millones es el presupuesto de "The War with Grandpa".