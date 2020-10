El "montaje" del Ejército: fiscal militar "se cansó" de perseguir a Rafael Harvey por sedición

Por medio de un documento ingresado el sábado 17 de octubre a la Corte Suprema, Luis Horacio Araya, fiscal general Militar, desistió del recurso de casación que interpuso en contra de la absolución de Rafael Harvey por el delito de sedición.

A través de dicha acción, el Ejército buscaba que la Corte anulara lo dispuesto y que el capitán en retiro fuera condenado a más de 10 años por el delito de sedición.

Y decidieron no insistir a sólo dos días de que la Segunda Sala del máximo tribunal revisara la causa. Porque como indicaba el orden del día, este punto era el sexto del cronograma. Hoy los ministros revisarían los antecedentes.

Rafael Harvey: "Si así lo resuelve el ministro Desbordes, tendrán que reintegrarme al Ejército" El escenario cambió para el excapitán, quien se reunió la semana pasada con el nuevo ministro de Defensa y espera decisiones. Hoy, además, declarará ante la PDI en calidad de “denunciante” del “Milicogate”. Y acusa: “El Ejecutivo se hizo cómplice de la corrupción”.

Los descargos de Rafael Harvey

Al abordar la determinación, Rafael Harvey no dudó en dirigir sus dardos contra la autoridad. Aseguró que todo el proceso estuvo "viciado" y que se trató de un "montaje".

"Fui absuelto por esto en junio de 2019. Aún así se me trató siempre y se me ha seguido tratando como culpable. Ha sido un proceso viciado, lo informé al Ministerio de Defensa, pero no hicieron más que ser parte de este montaje y de la corrupción", manifestó.

En el marco de esta causa, recordó Harvey, el fiscal militar le imponía una pena efectiva. Eso, a su juicio, contrastaba con las penas a las que accedieron condenados por las irregularidades de la tragedia de Antuco.

"Aquí nunca hubo presunción de inocencia. Acá tiene que haber una señal en post de eliminar la justicia militar. He sido el único procesado por sedición", acotó.