Asteroide Bennu: te contamos cuándo y dónde ver la llegada en vivo

No hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague, por esto, la NASA transmitirá en vivo y en directo la llegada de la nave OSIRIS-REx, Origins, Spectral Interpretation, Resource Identification and Security – Regolith Explorer en español, al asteroide Bennu, que sería el más peligroso para nuestro planeta Tierra.

La misión se llama Touch-And-Go y busca recolectar muestras del asteroide para ayudar a los científicos a determinar el origen real del Sistema Solar. La idea es que la nave toque la superficie del asteroide Bennu con el brazo articulado, tome muestras de polvo y se retire.

Dónde ver la llegada al Asteroide Bennu en vivo

La transmisión en vivo comenzará este martes 20 de octubre, a las 17 horas del este de Estado Unidos y a las 18:00 horas de Chile, a través del sitio web de la NASA. También se podrá ver en la cuenta de Twitter de @OSIRISREx, donde ocupando el hashtag #ToBennuandBack se podrán hacer preguntas en vivo.

La llegada será administrado por Lockheed Martin Space, esto desde una base cerca de Denver, Estados Unidos.

El asteroide Bennu

El asteroide Bennu, también conocido como el asteroide del apocalipsis, podría chocar con la Tierra el 2135. Tiene 490 metros de diámetro. Orbita a 320 millones de kilómetros de nuestro planeta y tiene rocas del porte de un edificio. Es casi tan alto como el Empire State Building

Se espera recoger una muestra de 60 gramos, que llegaría a tierra para ser estudiado recién el 2023. Originalmente la misión había sido programada para julio de este año pero fue reprogramada al descubrirse que su superficie rocosa es más amplia de lo que incluso científicos pensaban.

Y es esa misma superficie rocosa lo que podría complicar severamente los planes de hoy, por eso la misión sólo durará pocos segundos, porque hay alto riesgo de que el asteroide Bennu expulse partículas que podrían caer sobre la nave como una lluvia de piedras.