Bellolio: "Sacar la estatua de Baquedano de ahí, es como decir que nos rendimos ante el vandalismo"

El vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, se refirió a la posibilidad de sacar la estatua del general Baquedano de la plaza del mismo nombre, afirmando que de concretar dicha acción sería "rendirnos ante el vandalismo".

En entrevista con 24 Horas, el ministro indicó que se está "evaluando en su mérito" la petición del Ejército de trasladar la estatua.

Limpian estatua del general Baquedano este lunes tras manifestaciones del domingo Esto luego que el sábado pasado también fuera limpiada la estatua del general Baquedano durante la madrugada, después que en las manifestaciones del viernes fuera pintada de rojo.

Al respecto, afirmó que para él, "sacar la estatua de Baquedano de ahí es como decir que nos rendimos frente al vandalismo".

En ese sentido, remarcó que "no es la señal que debemos dar a quienes nos gusta la democracia".

Traslado del monumento de Baquedano: evalúan su reubicación por los daños tras la queja del Ejército Consejo de Monumentos estudia el caso de la estatua del general Baquedano, que fue pintada de rojo por los manifestantes y podría ser instalada en un cuartel militar.

"Cuando veo en algunas personas de Twitter y en algunos políticos de extrema izquierda que es una afrenta a las movilizaciones que vayan a pintar nuevamente Baquedano, ¿de qué estamos hablando? Si la vandalización de nuestros símbolos patrios, de nuestra identidad, de nuestro pasado, esa es la afrenta", expresó.

Por último, Bellolio manifestó que "habrán buenas razones para hacerlo, entiendo lo que esta diciendo el propio Ejército, pero a mi me pasa también como ciudadano que no nos podemos dejar rendir por un grupo de vándalos que no creen en la democracia".