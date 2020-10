Más de 100 personas dan positivo por coronavirus tras asistir a matrimonio en México

Más de 100 personas dieron positivo por coronavirus en México luego de asistir al matrimonio del actor Armando Torrea y Laura Pérez.

Según informa el diario El Universal, cerca de 300 invitados habían en la boda realizada en Mexicali, la cual ocurrió el pasado 3 de octubre.

El secretario de Salud de Baja California, Alonso Pérez Rico, indicó a través de una transmisión del gobierno de dicha región a través de Facebook que "no hubo protocolos" en el matrimonio para evitar los contagios de coronavirus.

"Sobre la boda en Mexicali, esta es una situación muy púbica que tuvo una gran afluencia y volvemos a lo mismo, no hubo protocolo, no hubo filtro, no pidieron autorización y por lo que tengo entendido se realizó en un domicilio privado" expresó.

Acorde a lo consignado por el diario Proceso, la Comisión Estatal de Protección de Riesgos Sanitarios del Estado investigará al salón de fiestas por incumplir las reglas para la celebración de eventos.