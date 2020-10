Instagram: cómo leer mensajes directos sin que aparezca el visto

Instagram una de las redes sociales más populares del mundo y al igual que otras, nos puede dejar en evidencia al momento de hablar con otra persona, justo cuando no queremos dejar ninguna huella.

En la red social, los usuarios puede ver por defecto la hora de tu última conexión, si te encuentras en línea y hasta si efectivamente ya leíste ese mensaje que estás evitando abrir. Pero todo esto se puede cambiar. Existen algunos trucos que permiten pasar desapercibido en ese tipo de situaciones y a continuación lo conocerás:

Trucos para pasar desapercibido en Instagram

Es importante saber que todos estos trucos son posibles dentro de la red social sin necesidad de descargar una app externa.

Leer mensaje sin que ni Dios se entere

El truco es sencillo, solo debes hacer lo siguiente:

Primero, identificar el usuario del chat que quieres leer. SIN ABRIRLO, OBVIAMENTE.

Ingresar al perfil de esa persona.

Pulsar los tres puntos verticales de configuración.

Seleccionar restringir

El chat de esa persona aparecerá en otra ventana donde debes aprobar o no ese mensaje, mientras se mantenga así, podrás leerlo y a él o ella no le aparecerá absolutamente nada sobre el estatus de su mensaje. Ese otro usuario tampoco sabrá si su perfil fue restringido o no.

¿Cómo quedaron?

Desactivar actividad

Para completar la acción de inactividad, es recomendable desactivar tu última conexión, y lo logras con el siguiente paso a paso:

Abre Instagram y ve a tu perfil.

Pulsa el botón de Ajustes, que son los tres puntos de la parte superior derecha.

Navega hacia abajo hasta que veas “Mostrar estado de actividad”. Estará activado por defecto.

Desactívalo

Y listo, ya podrás navegar de manera incógnita dentro de Instagram, sin que nadie sepa hasta qué hora te quedaste en Instagram viendo memes y evitando mensajes.