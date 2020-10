La Victoria: detalles de un homicidio en medio de la revuelta

Fueron 18 minutos los que transcurrieron desde que Aníbal Villarroel Rojas (26) recibió un impacto de bala en la axila, hasta que ingresó con paro cardiorespiratorio al Servicio de Alta Resolución Amador Neghme, en Pedro Aguirre Cerda, donde se constató su deceso. Todo, en el marco de la conmemoración del “estallido” en La Victoria.

El “Pupi”, como le decían sus cercanos, estaba junto a un grupo de amigos en Departamental con Fuica, en La Victoria, cuando a eso de las 23 horas se vio en medio de un enfrentamiento entre funcionarios que se dirigían a apoyar un procedimiento, y civiles que actuaron armados. Todo, en el marco de la conmemoración del “estallido”.

Por instrucción del fiscal regional metropolitano sur, Héctor Barros, la Brigada de DD.HH. de la PDI está realizando los peritajes para esclarecer los hechos. Además, están a la espera de la autopsia por parte del Servicio Médico Legal a fin de determinar si el disparo que hirió de muerte a Aníbal fue percutado por un funcionario policial.

De acuerdo con fuentes conocedoras del caso, un joven de 24 años que acompañaba al “Pupi”, Bastián Salamanca, declaró que a su amigo “lo mataron los pacos”. Salamanca, que también recibió un impacto en el tobillo derecho, declaró como víctima, y tal como reveló en su cuenta de Facebook, contó cómo su amigo “se desplomó”.

En conversación con Publimetro, además, descartó que estuvieran participando en los desórdenes. “Había unos cabros chicos tirando balazos a los pacos. Tiraban piedras, molotov, y ahí se empezó a quemar la micro. Ahí los carabineros sacaron un extintor, y en medio de humareda, empezaron a disparar de vuelta. Con Aníbal estábamos escondidos tras un poste. Yo le dije que nos fuéramos, salí primero corriendo, y cuando me iba a seguir, a medio metro, se desploma, y me llega el balazo a mí en el talón”, relató.

Está es la última foto que Bastián Salamaca se tomó con su amigo Aníbal, pocos minutos antes de que cayera a su lado. / Cedida

El preparador físico recordó que fueron los mismos vecinos los que los ayudaron, y que los funcionarios policiales en todo momento siguieron actuando con el carro lanzaagua y gases. "Hay unos registros que dan cuenta de que les dan la orden de disparar, pero al aire, pero no fue así. Nosotros estábamos terrible piola, no estábamos ni tirando piedras. Dicen que el Aníbal estaba en los desórdenes, pero eso no es cierto, el no tiene antecedentes, es consecuente con la gente", contó a este medio

"Había gente disparándole a los pacos, pero nosotros no y lamentablemente mi amigo pagó las consecuencias en un minuto (…) Ojalá que acá pague el que disparó, yo creo que se va a hacer justicia. Cuando me den el alta vamos a ir a sacar fotos y entregar antecedentes", agregó.

Bastián exige justicia para su amigo, “un hombre pulento”, “muy trabajador”, y que luchaba por su niñita de cinco años. “Los pacos llegaron, hicieron daño y se fueron. No nos prestaron ninguna ayuda”, acotó.

Carabineros en La Victoria

Ese testimonio será contrastado con las cámaras de vecinos que fueron incautadas ayer y con el resto de las declaraciones. Desde Carabineros indicaron que todo se dio en medio de un ataque donde “intentaron quemar vivo al personal”.

“En su desplazamiento es atacado con elementos incendiarios y armas de fuego. Producto de ese procedimiento, se efectúan disparos por parte del personal nuestro. Fue un atentado contra la autoridad. Y de los entornos se da cuenta de una persona que llega fallecida”, indicó al respecto el general inspector, Ricardo Yáñez, director nacional de Orden y Seguridad.