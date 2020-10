Marlen Olivari tras operación a la rodilla: "Quiero estar súper para la campaña de la alcaldía"

Marlen Olivari debió someterse a una operación hace unos días luego que sufriera una caída desde una camioneta.

En entrevista con Las Últimas Noticias, la actual candidata a alcaldesa de Viña del Mar señaló que "me había subido ahí porque teníamos que separar las donaciones. Entonces me subí a repartirlas desde ahí… no pensé que podría ser problema, pero al bajarme de la camioneta, me caí, se me dobló la rodilla y se giró. La verdad es que caí súper mal. Quedé en el suelo muchos minutos".

"Tras esto fui a un traumatólogo, me hice una resonancia magnética y descubrimos lo que tenía", expresó.

En el médico, le detectaron a Olivari una rotura en el ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha y además de una rotura de meniscos.

El pasado 15 de octubre finalmente le efectuaron la operación. "Los últimos días no podía caminar. Sinceramente no podía hacerlo, quería salir a caminar con mi hijo, pero me tenía que devolver porque no me la podía", indicó.

Ante esto, le recomendaron que por seis semanas no deberá apoyar la pierna derecha, por lo que deberá utilizar además bastones ortopédicos y efectuar ejercicios de kinesioterapia.

"Seguramente pronto me van a ver con bastones porque no voy a estar escondida. Tengo que hacer igual actividades, aunque no mientras esté en reposo. Quiero estar súper para la campaña de la alcaldía", remató Marlen Olivari.