Nasa y Nokia anuncian que instalarán la primera red de telefonía móvil en la Luna

La empresa Nokia anunció que construirá para la Nasa la primera red de telefonía móvil en la Luna.

La iniciativa se enmarca en el proyecto Artemis, con el cual la Nasa busca llevar nuevamente astronautas a la Luna en 2024.

Antes que ocurra este hecho, la firma finlandesa indicó mediante un comunicado que instalará una red 4G LTE a finales del 2022, la cual será "ultracompacta, eficiente a nivel energético y resistente a las condiciones espaciales".

We’re over the moon to announce further details after being named by @NASA as a key partner to advance “Tipping Point” technologies for the Moon.

The pioneering innovations from @BellLabs will deploy the first LTE/4G communications system in space. https://t.co/Y6SmsPzJcQ pic.twitter.com/kJVQURXLMu

— Nokia (@nokia) October 19, 2020