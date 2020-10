Phasmophobia: el juego de terror del momento que destronó a Among Us

Among Us es uno de los juegos más populares de este año, y una de las pocas cosas buenas que podremos recordar de este. Pero el reinado no es para siempre y podemos encontrar juegos nuevos en el mercado cada día, como Phasmophobia.

Phasmophobia es un juego independiente de terror que al parecer, llegó para quedarse. No solo eso, este juego fue desarrollado por una sola persona.

Phasmophobia vs Among Us

Este mes ya estamos todos en modo terror, pues todo se relaciona al terror, a la muerte y todo aquello que nos hace humanos. Así que muchas personas comenzaron a buscar alternativas de juego para poder disfrutar de este mes como es debido.

Es por eso que se volvió popular y muy vendido un juego para PC que lleva por nombre Phasmophobia y, sinceramente, vale mucho la pena.

No solamente le ganó a Among Us como juego más vendido en Steam, sino que también como juego más visto en Twitch. Y, como si fuera poco, es más popular actualmente que Call of Duty Black Ops: Cold War, Fortnite, Call of Duty Modern Warfare Warzone, Counter Strike, FIFA 21 y hasta a que los tres gigantes: GTA V, WoW y Minecraft.

Lo interesante de este juego es que debes cazar fantasmas con ayuda de tus amigos, perfecto para los días finales de octubre. ¿Te atreves a jugarlo?

Lo malo, es que hackers ya se entrometieron en el juego, boicoteando partidas y dando sustos a los jugadores, aunque sus desarrolladores ya están trabajando en una solución.

Sin duda este año nos ha traído muchas sorpresas en cuanto a juegos se refiere y eso hace que juguemos cosas que nunca pensamos que estaríamos jugando, pues Fall Guys y Among Us llegaron por sorpresa a nuestras vidas y parece que un tercer título se une a esta lista de juegos inesperadamente populares que se han ganado a las personas este año. Creo que voy a ir a jugar un rato a Phasmophobia.

