Segundo retiro del 10%: proponen bono de 500 mil para afiliados sin saldo en su AFP e IPS

Mientras la posibilidad de un segundo retiro del 10% de las AFP sigue cobrando fuerza en el Congreso, un nuevo proyecto establece una llamativa opción para quienes se quedaron sin saldo en su cuenta de ahorro tras el primer trámite.

¿De qué se trata? El novedoso proyecto encabezado por los diputados Se trata del proyecto encabezado por el diputado independiente René Alinco, junto a Alejandra Sepúlveda (FRVS) y Esteban Velásquez (FRVS), el que contempla un bono de 500 mil pesos para los cotizantes que tengan $0 en su cuenta.

El texto presentado por los parlamentarios establece que "en el caso de aquellos que se encuentren afiliados al Instituto de Previsión Social y en general las personas que no poseen ahorros en el sistema privado de pensiones regido por el decreto ley N° 3.500, concédese un bono extraordinario de $500.000 vía transferencia directa”.

Dicho bono -según plantean los autores del texto- "no constituirá remuneración o renta para ningún efecto legal y, en consecuencia, no será imponible ni tributable y no estará afecto a descuento alguno".

En caso de aprobarse, el bono podría alcanzar a un total de 1,9 millones de personas, quienes según la Superintendencia de Pensiones se quedaron sin saldo de ahorro capital tras el primer 10%.

Segundo retiro del 10% de las AFP: estos son los pasos que faltan para que se apruebe el proyecto Ya está en marcha el trámite del segundo retiro del 10% de las AFP. Falta aún para materializar el proyecto, pero la fecha estimativa para recibir el dinero sería el 31 de diciembre.

Proyectos refundidos

Cabe recordar que la semana pasada tanto la Cámara de Diputados como la Comisión de Constitución acordaron refundir varios proyectos relativos al segundo retiro del 10%. Tras la ratificación de las diputadas y diputados, ambas iniciativas regresan unificadas a la Comisión presidida por Matías Walker (DC), donde se procederá a su votación general.

En total fueron tres los proyectos refundidos, en donde el que encabeza la diputada Pamela Jiles, establece condiciones similares que el anterior, aunque con algunas diferencias como que las solicitudes sean a partir de diciembre y que el pago por parte de la AFP sea en una sola cuota en un plazo de 30 días hábiles.