Bolsonaro contradice a su ministro de Salud por vacuna china: "El pueblo brasileño no será conejillo de indias de nadie"

Un día después de que el ministro de Salud de Brasil, Eduardo Pazuello, anunciara que CoronaVac, la vacuna china contra el covid-19, sería incluida en el programa de vacunación del país, Jair Bolsonaro lo contradijo a través de una publicación en redes sociales.

"Para mi gobierno, cualquier vacuna, antes de ser puesta a disposición de la población, debe ser probada científicamente por el ministerio de Salud y certificada por Anvisa (Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria)", publicó el presidente de Brasil, este miércoles en su cuenta en Twitter.

"El pueblo brasileño no será conejillo de Indias de nadie", insistió Bolsonaro y argumentó que "no hay justificación para hacer un aporte financiero multimillonario a un medicamento que ni siquiera ha pasado su fase de prueba. Ante esto, mi decisión es no comprar la vacuna".

Cabe consignar que este mismo miércoles, el ministerio de Salud de Barsil, a través de un comunicado, sostuvo que las palabras de Pazuello el martes, respecto a la inclusión de Sinovac en el programa de vacunación, fueron "malinterpretadas". Según dicha precisión, con la vacuna china no existe un "compromiso", tan sólo un "protocolo de intención".