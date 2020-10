Denuncian censura y discriminación de Instagram frente a publicación de desnudos femeninos

La censura o controles dispares que antes se ha cuestionado a redes sociales como Facebook o Twitter ahora también alcanzó al popular Instagram. Y es que expuso una doble medida para quienes exponer en sus historias cuerpos desnudos, luego de censurar la imagen de la comediante australiana Celeste Barber.

La artista compartió una imagen donde parodia una producción fotográfica de Candice Swanepoel para Victoria's Secret. Sin embargo, la publicación de la modelo de ropa no sufrió ningún tipo de restricción por parte de Instagram.

Hace algunos días, Barber subió a su cuenta personal la imitacióna del desnudo, con el texto "cuando finalmente te sientas y tu hijo pide una bebida".

Sin embargo, no era una gran novedad, ya que ese tipo de publicaciones son comunes en su cuenta de Instagram.

A través de la imitación y de mensajes teñidos de humor y críticas, la actriz cuestuona y pone de manifiesto los estereotipos de belleza que impone el mercado publicitario.

En este caso, Barber copió la producción donde la modelo Candice Swanepoel se encuentra desnuda y tapa sus pechos con sus manos, sin embargó la censura actuó sólo contra la comediante.

Cuando los usarios de Instagram intentaron compartir la publicación de Barber, la red social notificó que la imagen "va en contra de las pautas de la comunidad sobre desnudez o actividad sexual".

Frente a eso, la comediante exigió a Instagram que “modifique sus estándares de vergüenza corporal. Estamos en 2020. Hay que ponerse al día", escribió.

🤔

Instagram censored one of these photos but not the other. We must ask why | Instagram | The Guardian https://t.co/Hwf0DLM4Qd

— Celeste barber (@celestebarber_) October 19, 2020