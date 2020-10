Kast explica su fórmula Rechazo y Convención Constitucional para el Plebiscito: "Necesitamos nuevos rostros"

José Antonio Kast, líder del Partido Republicano y firme defensor de la opción Rechazo, explicó sus motivos para marcar Convención Constitucional en la segunda papeleta del Plebiscito que se llevará a cabo este domingo 25 de octubre.

"Yo en lo personal voy a votar constituyente, porque creo que si llega a ganar el Apruebo, nosotros necesitamos nuevos rostros que digan las cosas por su nombre en lo que puede ser una asamblea constituyente", dijo el ex candidato presidencial, en conversación con Radio Duna.

Juan Sutil reafirma que votará Rechazo: Congreso tiene las condiciones "para hacer reformas más eficientes" El presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), Juan Sutil, volvió a señalar que votará por el Rechazo en el plebiscito de este domingo.

Al profundizar su argumentación, Kast sostuvo que no tiene "ninguna confianza que los mismos diputados, los mismos senadores que hoy día están en el Congreso, vayan a defender o plantear algo que no han planteado hasta ahora. Y creo que no es conveniente que personajes como Girardi, Navarro, Letelier, que ya están en su último período, que están por salir de la escena pública legislativa, sigan. Porque ellos, lo más probable, estén en la mixta".

Eso sí, José Antonio Kast manifestó su confianza en que la opción Rechazo pueda vencer este domingo y con ello se mantenga la actual Constitución, elaborada en 1980. "Tenemos una posibilidad real de ganar si la gente va y vota, si se inscriben como apoderados de mesa. Lo que sí está claro, es que otro día tenemos que trabajar igual y con más fuerza, gane el Apruebo o el Rechazo, nuestro trabajo recién comienza", declaró.