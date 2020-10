La razón que llevó al ministro Ward a escribirle a Leonardo Di Caprio por Twitter

"Han hecho un trabajo increíble". Hace algún tiempo, y con esas palabras, el actor estadounidense Leonardo Di Caprio había elogiado a Chile por su campaña de salvar sapos y ranas Del Río Loa, especies que años atrás estuvieron en peligro de extinción.

Y tras el nacimiento de nuevas crías de ranas del Río Loa, fue el propio ministro de Vivienda y Urbanismo, Felipe Ward, quien le hizo llegar un nuevo mensaje al ganador del Oscar a través de Twitter, dándole cuenta de los avances en dicho trabajo de preservación.

En su cuenta de Twitter, el secretario de Estado le explicó a Di Caprio que "desde Chile tenemos buenas noticias para el ecosistema y la protección de especies amenazadas. Esta semana nacieron 200 crías de ranas del Loa en el Zoológico Nacional. Un paso importante en nuestro compromiso de proteger la fauna nativa".

Hasta el momento, el actor quien protagonizó películas como Titanic, El Lobo de Wall Street y El Renacido, entre otras, no ha respondido el mensaje y las buenas noticias para el ecosistema que recibió desde el Gobierno de Chile.

Hi @LeoDiCaprio ! We have great news for the world environment and for the preservation of endangered species.This week 200 Loa Water Frogs were born in the National Zoo of #Chile . An important step that reinforces our commitment with the protection of native fauna #SaveTheLoaFrog pic.twitter.com/1Vw9smlj9h

Partners & the government of Chile have done an incredible & swift job trying to rescue the Loa Water Frog from extinction, bringing the last few to the National Zoo of Chile to be nursed back to health. Share this message to encourage continued actions to #SaveTheLoaFrog! pic.twitter.com/MqrDIbwQq6

— Leonardo DiCaprio (@LeoDiCaprio) August 29, 2019