Plebiscito: ¿Qué tengo que llevar para ir a votar el domingo?

Faltan pocos días para el Plebiscito. Y dada la contingencia del coronavirus, hay que tomar medidas extra. ¿Qué tienes que llevar para votar el domingo? Deberás ir con tu carnet de identidad o pasaporte vigente. Pero atención, el Servel indicó que debido al contexto que se vive en el país por la pandemia, para esta elección se permitirá el voto con la cédula de identidad vencida desde noviembre de 2019.

¡No olvides el lápiz!

También debes llevar tu propio lápiz tinta de color azul. Asegúrate de que sea del color que solicitado, ya que el órgano elector exigió esta medida argumentando que es menos falsificable.

Sumado a lo anterior, debes asistir con elementos de higiene: alcohol gel y mascarilla. Si no llevas alcohol gel, en los locales igual habrá disponible. Sobre la mascarilla, esta puede ser de cualquier tipo (reutilizable o desechable). Pero es importante que no tenga propaganda política. Si no, podrás ser sancionado e inhabilitado para votar.

El ingreso y la distancia

Para ingresar a los locales de votación se deberán realizar fila. En ellas, la recomendación es guardar al menos un metro de distancia. Para ello existirá demarcación en el piso y solo podrán haber 10 electores por fila en cada mesa escrutadora.

El horario de votación será de 8:00 a 20:00 hrs. Los adultos mayores de 60 años tendrán horario preferencial de 14:00 a 17:00 horas, fuera de este horario también tendrán trato prioritario.