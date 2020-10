Multas de tránsito: revisa si tienes infracciones sin pagar

El tiempo libre con las pandemia y el coronavirus nos llevan a buscar cosas que antes no habíamos pensado, como si tengo multas de tránsito no pagadas. Hacer este trámite es fundamental si estamos pensando en comprar un auto usado. También es obligatorio no tener de estas multas para renovar el permiso de circulación.

En el registro sólo se contemplan multas empadronadas, estas son las multas no pasan por el conductor físicamente y se presentan sólo con la patente, entonces la multa es “al vehículo”.

Para este trámite necesitamos saber la placa de patente única del vehículo y tiene un costo de mil pesos.

Así puedes sacar el certificado de multas de tránsito no pagadas

El sitio web de la institución, haga clic en "vehículos" y luego en "certificado vehículos de multas".

Escriba la patente del vehículo, y haga clic en "agregar al carro".

Ingrese su correo electrónico, y haga clic en "continuar".

Seleccione el medio de pago, y haga clic en "continuar".

Elija la institución financiera para realizar el pago, y siga las instrucciones.

Como resultado del trámite, habrá solicitado el certificado, el cual podrá obtener inmediatamente en su correo electrónico.

Pero si sólo quieres consultarlo, sin descargar el certificado y que sea totalmente gratuito, puedes hacerlo aquí

Revisión técnica

Sólo quedan tres meses del calendario de la revisión técnica de los vehículos motorizados. Recuerde que por el Decreto Supremo Nº 41 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, se modificaron las fechas para la revisión técnica de los vehículos clase B. Para estos meses, corresponde:

Patentes terminadas en 3 y 4, octubre

Patentes terminadas en 5 y 6, noviembre

Patentes terminadas en 7 y 8, diciembre.

Para ahorrarse tiempo, puede obtener hora de atención por internet o vía telefónica. Para ello ingrese aquí. Recuerde que al momento de presentarse en la planta se deben acompañar los respectivos certificados de revisión técnica y análisis de gases anteriores, además del padrón del vehículo.

Revisión técnica: siete consejos para pasar la prueba sin problemas La revisión técnica obligatoria de los vehículos motorizados siempre es una preocupación. Aquí van algunos tips para pasar el chequeo sin contratiempos.