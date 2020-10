Escalofriante: niña escribió en su diario de vida los abusos sexuales de su padrastro

Un nuevo y dramático caso salió a la luz en las últimas horas luego que se diera a conocer que una adolescente escribió en su diario de vida los abusos sexuales que sufría por parte de su padrastro.

El horroroso caso quedó al descubierto en Quillota luego que la asesora del hogar leyera el cuadernillo de la víctima donde los fuertes relatos apuntaban a la pareja de su madre, quien al enterarse de la noticia destruyó la evidencia e incluso la amenazó.

Los hechos ocurrieron durante cuatro años, entre febrero de 2015 y mayo 2019, cuando la menor tenía 11 años. En ese tiempo, la niña se quedaba con el acusado mientras su madre trabajaba fuera de la región semana por medio.

La versión de la madre

"Estoy en tratamiento psicológico y psiquiátrico, porque tuve que agarrar fuerza y defender a mi hija desde el primer minuto desde que nos enteramos. Se me vino el mundo encima. No hay día que no pida justicia para mi hija", relató la madre a Buenos Días a Todos de TVN.

La mujer remarcó que su pareja, quien está en prisión preventiva tras presentar una denuncia en el Ministerio Público, “era de manipular y manejar situaciones. Incluso a veces se jactaba y decía ‘yo tengo el don de la palabra’”.

Respecto al diario encontrado, la fiscal de Quillota, Gabriela Fuenzalida, aseguró que “ella iba anotando frases que el imputado le iba diciendo, como también cosas que iban ocurriendo durante ese período crónico de situaciones de agresión sexual que fue viviendo”.