Transporte en el Plebiscito: alcaldes de comunas sin Metro reclaman y anuncian solución propia

Para nada bien cayó en varios alcaldes y alcaldesas de la Región Metropolitana el hecho de que desde el Gobierno se anunció que solo el Metro y el Tren Central serán de uso gratuito este domingo 25 de mayo para que la gente se movilice y vaya a votar en el Plebiscito Constitucional.

Es que hay comunas a las que no les sirve esa medida pues por ella no pasan el Metro ni el Tren Central, por lo que esos ediles aspiraban a que las micros no cobraran en tres días más para ayudarle a las personas a llegar a sus locales de sufragio, algo solicitado por varios parlamentarios y que incluso motivó una aplastante votación en la Cámara de Diputados en favor de una resolución presentada el 1 de septiembre por diez representantes del Partido Socialista.

Gobierno anuncia que Metro, Merval y Biotren serán gratuitos durante este domingo Luego de asegurar que sería imposible, desde La Moneda echaron pie atrás y aseguraron que no tendrán costos para garantizar un plebiscito "lo más participativo posible".

El foco de los reclamos es la ministra de Transportes y Telecomunicaciones, Gloria Hutt, quien en Radio Universo declaró que "ese es un pedido muy sentido y creemos que puede ser una buena alternativa, pero tiene un costo más alto. Sobre todo porque vienen ocho procesos electorales, pero no está en el presupuesto nuestro ni en el de Servel… Una estimación del costo de implementar algo así a nivel nacional es sobre 10 mil millones de pesos. Me parece que de aquí al domingo es difícil que podamos implementar responsablemente tal medida como esa".

Y en vista del escenario que se les presenta, ,muchos ediles dispondrán de movilización gratuita, en la medida de sus posibilidades y usando buses y vehículos propios, para trasladar a algunos votantes.

Claudia Pizarro, alcaldesa de La Pintana.

Claudia Pizarro, alcaldesa de La Pintana, donde ahora no hay Metro y se anunció que en unos años más llegará, señaló que "lamento que la autoridad del transporte no haya concedido gratuidad para el domingo. En septiembre fuimos varios alcaldes y alcaldesas a La Moneda a solicitar esa medida, por lo que el argumento de que hay poco tiempo es poco creíble. Con los pocos recursos que tenemos, pondremos transporte de acercamiento".

Por redes sociales se expresaron en el mismo sentido algunos ediles, como el de Cerro Navia, Mauro Tamayo.

Si la ministra Gloria Hutt se enteró recién del plebiscito, tendremos que ser los municipios, una vez más, los que respondan a la necesidad popular. Revisa el recorrido de los buses gratuitos que dispondremos el domingo 25 en #CerroNavia. Vota como quieras, pero vota! pic.twitter.com/8HmnSeQSu3 — Mauro Tamayo Rozas (@mtamayor) October 21, 2020

Su colega de Renca, Claudio Castro, aprovechó ese posteo para sumarse a las quejas.

Así es @mtamayor, aquí en #Renca la Municipalidad dispuso 10 buses gratuitos que estarán haciendo recorridos acercando a los locales de votación. A pesar de que alcaldes/as lo pedimos hace tiempo, no hubo caso. No hay excusas, vamos por una participación histórica!#RencaVota https://t.co/KZxqIGGPB2 pic.twitter.com/iB0dTxyP0e — Claudio Castro Salas (@cn_castro) October 21, 2020

Por su parte, el alcalde Rodrigo Delgado de Estación Central (comuna por la que pasa el Metro y que de todas maneras pondrá movilización gratuita con sus vehículos) apuntó al futuro, indicando que "hay que buscar una fórmula para subvencionar con el pago de combustible o de los choferes a los municipios y trasladar a los vecinos en las votaciones. Así ayudaríamos a miles de familias que lo necesitan para votar".