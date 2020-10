Van Rysselberghe estalla contra Camila Vallejo y sus críticas a la campaña del Rechazo: "¡Por qué no se van a la punta del cerro!"

Con furia reaccionó la presidenta de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe, después de que la diputada Camila Vallejo (PC) calificara como un "acto de desesperación" un inserto pagado por el gremialismo en medios de comunicación, en el que se utiliza una imagen de violencia en las protestas para llamar a votar por la opción Rechazo en el Plebiscito de este domingo 25 de octubre.

La imagen que se exhibe en dicho inserto corresponde a los hechos de violencia ocurridos en el Hotel Costa Mar de La Serena, el 26 de noviembre del año pasado, y va acompañada por las siguientes frases: "Rechazo… Rechaza… Rechazamos" y "Este domingo 25, en la UDI todos rechazamos. Por un Chile sin odio y sin violencia".

Aquella apuesta propagandística fue defendida por Van Rysselberghe. "¿Por qué va a ser inadecuado? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué le molesta a la izquierda? ¡Chao!”, exclamó la senadora en Radio Bío Bío.

El inserto pagado por la UDI, criticado por Camila Vallejo y defendido por Jacqueline van Rysselberghe / Foto: Twitter

"¿Quién define lo adecuado? El clima lo ha puesto la izquierda ¿Somos nosotros los que salimos a quemar iglesias? ¿Somos nosotros los que aplaudimos cuando cae el campanario de la Iglesia de La Asunción? (…) ¿Somos nosotros que decimos 'condenamos la violencia, pero que hay que reconocer que la violencia de la desigualdad es más brutal todavía'? Ese envoltorio de moralidad para hacer daño: ¡Por qué no se van a la punta del cerro!", continuó.

JVR fue más allá y estableció lo siguiente: "es verdad o no es verdad que quemaron la Iglesia, es verdad o no es verdad que Teillier dijo que no hacer violencia era incompatible con protestar. Eso es verdad, ellos dicen las cosas; y no pretendan borrar con el codo lo que escriben con la mano".

¿Qué dijo Camila Vallejo?

Durante un banderazo por el Apruebo que se llevó a cabo este jueves, la diputada Camila Vallejo manifestó sus críticas al inserto pagado por la UDI. "Me parece de muy baja este tipo de campaña. No me gusta como se usa esta campaña para evitar los cambios. Es de poca monta. Eso es mentira, es un acto de desesperación ante la inminente victoria del Apruebo. Hay mucha gente que lamentablemente se cree eso y creen que realmente la gente del Apruebo está por esa opción. Llamo a la gente a informarse", declaró.

"No es primera vez que lo vemos en la historia: cómo se utilizan las campañas del terror, de la mentira, de la desinformación, para evitar los cambios", agregó.

La parlamentaria del Partido Comunista puso más elementos sobre la mesa y dijo que desde el sector del Rechazo "han sacado impresiones supuestamente de publicidad del Apruebo donde dicen que prácticamente queremos eliminar la religión, queremos quemar la iglesia, quemar el país poco menos".