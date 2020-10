"Líder" venezolano del estallido: "Usaron mi nombre para reprimir jóvenes"

Las labores de inteligencia nacional vuelven a estar en cuestionamiento. A un año del estallido social, “El Mostrador” reveló los preocupantes errores que tenía el informe que la Dirección de Inteligencia del Ejército entregó al Gobierno el 19 de octubre de 2019, antes de que el Presidente Sebastián Piñera asegurara que el país estaba “en guerra contra un enemigo poderoso”. En el escrito, se atribuía a un “batallón de 600 agentes” venezolanos y cubanos, diversos actos subversivos, posicionando a la cabeza al colombo-venezolano Pedro Carvajalino. Sin embargo, informes paralelos que elaboró la Agencia Nacional de Inteligencia, derribaron lo expuesto.

Publimetro se contactó con Carvajalino, y al igual como lo hizo la ANI, niega lo reportado por el Ejército. Con 37 años, este conductor de TV asegura no haber pisado nunca territorio nacional. “No conozco Chile, pero espero ir cuando haya un gobierno más decente. Cuando vi la noticia quedé loco”, relató, y dijo que haber aparecido en los aludidos informes le ha traído muchos problemas. No niega su compromiso con el chavismo, pero en ese entonces se encontraba grabando un documental entre Argentina y Bolivia, país donde hoy tiene prohibición de ingreso.

Según Carvajalino, lo que hicieron las autoridades fue “horrible, porque usaron mi nombre para reprimir jóvenes. Fui la excusa barata que dio como resultado muertos y represión”.

A su juicio, esto se debe a la “relación incestuosa entre la derecha venezolana, el gobierno interino de Juan Guaidó, y el de Piñera. Yo salí de mi país natal, Colombia, perseguido. Y cuando ahora salgo de Venezuela a hacer una cobertura normal, las democracias que supuestamente son más fuertes, tienen informes ficticios que les son funcionales para lo que querían. Instalan una guerra fría de nuevo tipo, extremadamente ridícula y mentirosa”.

Los chavistas, dice, son “la excusa perfecta para que los gobiernos de derecha omitan sus errores. El castro-chavismo ha sido el señuelo perfecto de la intoxicación informativa que requieren los gobiernos de derecha para ocultar su ineptitud”.

Distintas ciudades del país tuvieron manifestaciones por la conmemoración del primer aniversario del Estallido Social Iquique, Copiapó, Coquimbo, Valparaíso, Talca, Concepción, Temuco y Valdivia, entre otras, congregaron a cientos de personas. Carabineros reportó diferentes incidentes.

El venezolano reconoció que claramente Piñera no es de su gusto, pero dice que la vía para “sacarlo” son las elecciones. “No como el Mandatario chileno, que estuvo en Cúcuta, y tuvo en la embajada a un líder de manifestaciones violentas y de golpes de Estado, como Freddy Guevara. Nosotros no tenemos que hacer nada, las decisiones y acciones de esos presidentes de derecha son el bálsamo de cada rebelión”, postuló.

Su programa “Zurda Konducta” lleva 10 años al aire, pero en todo ese tiempo, dice, no se había sentido tan amenazado como hoy. Cree que su vida está en riesgo.

La Moneda resta importancia a dichos de venezolano

Ante los innumerables reproches de la oposición, el Presidente Sebastián Piñera se limitó a sostener que en medio del estallido recibieron “muchos informes y, cada vez que había antecedentes relevantes, los pusimos a disposición de la Fiscalía para que los investigara”.

Por su parte, el ministro del Interior, Víctor Pérez, hizo hincapié en que la citada información no necesariamente fue un insumo en las decisiones adoptadas. “La autoridad tomó decisiones con respecto a un número importante de documentos e informes, no solamente ese”, dijo. Y agregó que, a su juicio, no hay error. “No hay duda de que hace un año estábamos viviendo una situación exacerbada de violencia, a la que no estábamos acostumbrados, inusitada violencia para la que nadie estaba preparado y de muchas situaciones hicieron informes”, indicó Pérez.

El Ejército también alzó la voz. Mediante un escueto comunicado expresaron que sus acciones son “necesarias para detectar, neutralizar y contrarrestar las actividades que puedan afectar la Defensa Nacional” y en línea con la normativa.