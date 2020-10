Cathy Barriga y proyecto de barrio bohemio: concejal dice que "a la alcaldesa no le gusta la discusión ni que la contradigan"

No muy buena, por decirlo de manera suave, es la relación de la alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, con los concejales de su comuna. Es que más encima seis de los diez integrantes del Concejo son opositores a la mediática edil que representa a la UDI.

Varias veces se han enfrentado, y la última disputa se dio el martes pasado, cuando la alcaldesa presentó en un Concejo Extraordinario remoto una propuesta para cerrar la Avenida Central entre Pajaritos y Primera Transversal los viernes entre las 15 y las 22 horas, creando una suerte de barrio bohemio como el de Lastarria en Santiago o Italia en Providencia.

Cathy Barriga se amurra porque Concejo de Maipú no dio luz verde a "barrio bohemio"" Alcaldesa de la UDI proponía la creación en la comuna de un espacio similar a los barrios Lastarria o Italia, pero oposición a la iniciativa hizo que dejara molesta reunión virtual en la que era tratado el tema.

La edil ya le tiene nombre a su idea, "Barrio Central", pero los vecinos se oponen y los concejales no fueron consultados.

Y en el Concejo remoto de esta semana, cuando le empezaron a cuestionar la propuesta la edil maipucina se molestó, y luego de apenas 23 minutos de presencia abandonó la cita virtual, que duró más de una hora.

Ariel Ramos, concejal de Maipú.

"A la alcaldesa no le gusta ir al Concejo. Si fuera por ella, se hace lo que quiere sin consultar al resto ni tener una instancia de debate. No le gusta la discusión ni que la contradigan, por eso ni siquiera se reúne con representantes de la comunidad, pues al sentirse un poco presionada prefiere escapar", cuenta a Publimetro el concejal Ariel Ramos, del Partido Comunista.

-¿Le sorprendió que la alcaldesa se desconectara del Concejo? Además los acusó de ser egoístas y siempre frenar sus iniciativas…

-Esa no es una actitud excepcional, es normal en ella. Por lo mismo, de los once miembros del Concejo la alcaldesa es la que tiene la menor asistencia, y también lidera los retiros anticipados de los Concejos en las pocas ocasiones en las que asiste… Es que cuando no le gusta un tema o bien ya se resolvió una materia de su interés ella se retira por lo general. Por eso nunca nos ha acompañado cuando al final de las reuniones se tratan los temas denominados "Varios".

Alcaldesa Cathy Barriga protagoniza nuevos videos bailando La edil de Maipú aparece en varios registros audiovisuales junto a sus colaboradores municipales bailando como en sus tiempos del programa de televisión Mekano.

-¿Que la parece la propuesta que hizo Cathy Barriga de habilitar este "Barrio Central"?

-Compartimos el fondo de la idea, pues una de nuestras funciones es velar por el desarrollo económico de la comunidad. Pero este debe ser consultado con nosotros y con los vecinos, y a lo mejor puede ser concretado en otro lado, pues ese es un barrio residencial cercano al centro de Maipúy los que viven ahí sienten que pueden verse perjudicados, por eso están dispuestos a manifestarse si se retoma la idea.

-¿Cree que se podrá llevar a cabo la iniciativa?

-No tenemos mayores novedades desde el Concejo, y además ella la desechó justo antes de irse de la cita remota. Acá se cometió el error de no informar ni preguntar, y además la jugada fue muy torpe porque la alcaldesa debe modificar una ordenanza municipal de uso de espacios públicos si quiere ese denominado "Barrio Central", y para ello necesita la mayoría simple del Concejo, que no tiene.