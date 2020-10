Denuncian maltrato de PDI en intento de incautación de remedio canábico en Aeropuerto de Santiago

Desde la Fundación Daya -dedicada a la investigación y promoción de terapias médicas alternativas basadas en el uso de cannabis– hacen una denuncia grave según ellos sobre lo vivido por una paciente en el Aeropuerto de Santiago cuando iba a tomar un avión hacia Temuco.

De acuerdo a lo señalado por la organización que lidera la actriz Ana María Gazmuri, el pasado jueves 8 de octubre la Doctora en Educación Jolié McGuire, de 44 años y quien sufre de sufre de depresión crónica que trata con cannabis medicinal, derivada de la marihuana, fue retenida en Aduana cuando dio cuenta de que llevaba flores de cannabis para vaporizar y gotas sublinguales, debidamente rotulados y con la respectiva receta médica vigente.

Ana María Gazmuri abandona de urgencia sesión del Congreso donde se discutía el uso de cannabis medicinal: su hija fue detenida por tener plantas de marihuana Ana María Gazmuri, tuvo que abandonarla momentáneamente porque, paradójicamente, su hija fue detenida por tenencia de plantas de marihuana.

"Me llevaron a una oficina y llegó alguien de la Policía de Investigaciones, PDI. Pensé que eso era el conducto regular y el policía miró la receta y las flores y me dijo "no puede pasar esto porque los médicos no pueden dar este tipo de recetas con marihuana, es como si un médico le recetara alcohol o cocaína"… Me dio rabia, pues además me hablaba de forma machista y como si yo fuera una niña o una tonta", contó Jolié McGuire.

La pasajera identificó al efectivo de la PDI como el Inspector Luis Tapia Marin, de la Brigada Antinarcóticos del Aeropuerto, quien la llevó a otra sala, más lejana a las puertas de embarque, justo cuando el vuelo estaba por salir y la situación se tornaba cada vez más estresante para la viajera.

¿La cannabis previene el coronavirus?: "Falta más investigación para determinar si este fenómeno puede ser seguro y eficaz" La Fundación Daya no quedó indiferente con el revolucionario estudio que se realizó en Canadá, y que plantea que la cannabis podría aumentar la resistencia de las células humanas al virus.

"El detective menospreció incluso mi diagnóstico. Todo fue muy violento. Le contesté que yo conocía la ley y por eso podía llevar mis medicinas… Empecé a desesperarme pues no podía perder el vuelo. Me dio una crisis de llanto y cuando me vio tan angustiada me dijo que me iba a dejar viajar con los medicamentos, pero que no podía dar su nombre… Seguí llorando todo el viaje y lo que era un tiempo para estar con mi familia tras mucho tiempo sin verlos por la pandemia de coronavirus se convirtió en un pésimo mal rato", añadió la profesional.

El médico Patricio Silva, de Fundación Daya y quien trata a Jolié McGuire, indicó que "no es primera vez que ocurre este tipo de vulneraciones a usuarios medicinales de cannabis por parte de la PDI en los aeropuertos del país… A mí también me han puesto problemas, llevando receta, y cuando les digo mi profesión me dejan pasar. Hay mucho desconocimiento de la PDI sobre los usos indicados de cannabis y sé que ha habido amenazas de cárcel al paciente y de denuncia al facultativo… Deberían instruirlos mejor, pues los pacientes sí pueden viajar dentro del país con su medicina".