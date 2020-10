La joven que indigna y repudian los españoles: sale de fiestas sin mascarilla y desafía las medidas sanitarias para controlar la pandemia

Ella es el personaje más repudiado del fin de semana en España y ello se refleja en la condena y descalifcaciones de las redes sociales. Tiene 21 años, se llama Mónica, es española de Toledo y sus declaraciones en un programa de televisión de la Cadena Cope (Cuatro al Cía) han indigando a todo el país.

Mientras el coronavirus crece descontrolado en España y se imponen cada vez más restricciones, como el cierre del ocio nocturno, esta chica española hace caso omiso y se rebela contra las medidas y no oculta que se divierte bebiendo sin respetar las medidas de seguridad.

Incluso, con desafachatez, Mónica no tenido ningún problema en apoyar que los jóvenes salgan de fiesta eludiendo todas las recomendaciones sanitarias en un ejercicio de irresponsabilidad. "Yo salgo de fiesta todos los fines de semana. No me da miedo contagiarme. Si no lo he cogido ya, sinceramente no lo voy a coger", explicó en dicho programa.

La muchacha se plantea así: "Por qué los chavales no podemos hacer botellones cuando están los bares, los colegios y los aeropuertos abiertos? Nos prohíben algo que llevamos todo el verano sin hacer. Los jóvenes tenemos derecho a disfrutar también", asegura.

Española sale de fiestas sin control ni mascarilla

Mónica reconoce incluso que en su grupo de amigos no se respeta la obligación de llevar mascarilla ni se mantiene la distancia de seguridad. "Si sabemos que no tenemos nada, ¿por qué vamos a llevar la mascarilla? Estamos todo el día juntos. Si nos hubiéramos contagiado, estaríamos todos con el virus", asegura. Reconoce además que le han cursado varias multas por ir por la calle sin la mascarilla.

"Mi hermano ha tenido coronavirus y nadie lo ha cogido. ¿Por qué lo vamos a coger entonces?", indica y ya se alista para seguir contagiando en Halloween: "Llega Halloween y tenemos derecho a disfrutar todo lo que no hemos podido disfrutar este verano. Es el riesgo que corremos nosotros», señala la desafiante española mientras el gobierno refuezra las medidas para controlar la pandemia.