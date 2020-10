Luli responde críticas por ejercitarse sin mascarilla al aire libre

View this post on Instagram

Tremenda mañana 💪💪💪💚 . . . 🙉👩‍💻🕵️‍♀️🕵️‍♀️🕵️‍♀️🕵️‍♀️🕵️‍♀️🕵️‍♀️🕵️‍♀️🕵️‍♀️🕵️‍♀️🕵️‍♀️🕵️‍♀️🕵️‍♀️Para las personas y la prensa que aún no está informada les comunico lo siguiente! . . . Nos fiscaliza la SEREMI de salud y cumplimos con todas las normas de seguridad de realizar actividad física al aire libre, de hecho la seremi recomienda no utilizar mascarilla cuando se realiza ejercicios cardiovasculares, como lo son nuestros entrenamientos, mejor que hablen de la linda labor que hacemos al ayudar y motivar a las personas para que tengan mejor calidad de vida 💪💪💪💚💚💚💚💚💚💚💖🙌🏾🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼