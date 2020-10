Pepe Mujica y el Plebiscito en Chile: "Habrá cambios y alcanza con un grado de unidad de las fuerzas progresistas"

Hace pocos días, el expresidente uruguayo José "Pepe" Mujica se fue caminando del Senado, aferrado de un paraguas y en medio de aplausos del resto de los parlamentarios. "Amo la política, pero amo más la vida. No dejaré la política mientras las neuronas me funcionen", expresó el destacado político uruguayo.

"Estaba dejando de estar. Ser senador implica relacionarse todo el tiempo con gente, recibirla, ir a lugares. Me di cuenta de que ejercía el papel de senador demasiado nominalmente", dijo Mujica.

Mujica sostiene un pensamieno humanista admirado transversalmente. Afirma que "los hombres pasan, pero quedan las causas". Son "eternas", como por ejemplo "la lucha por la equidad". "Hace 20 años que la lista que nos representa es la más votada en Uruguay. El legado que podemos dejar es que haya brazos que levanten las viejas banderas", sostuvo el izquierdista uruguayo.

Pepe Mujica renuncia al Senado y deja la política activa: "Me ha echado la pandemia" El ex presidente uruguayo José "Pepe" Mujica afirmó que "me voy agradecido, con hondos recuerdos y mucha nostalgia".

Mujica y el Plebiscito en Chile

Sobre el Plebiscito de este domingo en Chile para reformar la Constitución, Pepe Mujica afirmó que “habrá cambios, es evidente”, y que para eso “alcanza con que haya una grado de unidad en las fuerzas progresistas”.

Asimismo, analizó que “no necesariamente se hacen mejores ciudadanos, sino mejores consumidores”; y apuntó a los cambios bruscos de línea en la región: “México no se hizo de izquierda, votó en contra. Brasil no es fascistoide. Se vota en contra de algo, no a favor”. Y aseveró que “es una época peligrosísima, la sociedades parecen de locos”.

Su visión de Argentina

Analizando la crispada situación en Argentina, indicó que "Alberto Fernández es el personaje ideal para esta hora de la Argentina", en un contexto en el que el país "tiene dificultades notorias… No parece que hubiera un acuerdo mínimo para navegar en esta crisis y se toma confrontación como estrategia".

Sobre las actuales oposiciones que no dan tregua a los gobiernos, afirmó que "hay un componente de odio en la oposición argentina, y el odio no construye: destruye. Es un flagelo que tiende a que todo esté en blanco y negro. Una sociedad precisa una negociación permanente. Debe haber un nosotros por encima, que es la propia Argentina", dijo hoy el exmandatario en una entrevista con la radio AM750 de Buenos Aires.