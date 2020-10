El lamento de Maite Orsini: "No haber podido votar duele en el alma"

La diputada de Revolución Democrática, Maite Orsini, lamentó el no haber podido ir a votar durante esta jornada de plebiscito, debido a que se contagió con coronavirus, por lo que se encuentra cumpliendo cuarentena.

"Llevo años soñando con este día. El virus duele en el cuerpo, pero no haber podido votar duele en el alma. No se imaginan cuanto!

Pero esos dos dolores no son nada comparado con la alegría y esperanza que deja la enorme participación de hoy. Vamos a cambiar Chile!", publicó en su cuenta de Twitter.

El día viernes el equipo de prensa de la parlamentaria precisó que "durante la semana hizo trabajo distrital de día y por la noche turnos como voluntaria de Bomberos. Sin embargo, no se sabe con exactitud el momento en que se expuso al virus. Fue en uno de los operativos de detección activa, en los que la diputada se hace el PCR periódicamente, que el test salió positivo con covid-19″.