Discriminación en el plebiscito: denuncian que machi Francisca Linconao no pudo votar

A pesar de que fue absuelta en 2018 en el marco de la causa en que era investigada, la machi Francisca Linconao no pudo sufragar en el plebiscito de este domingo.

Así lo denunció ella y su abogada en Padre de las Casas, donde supuestamente debía ejercer su derecho a sufragio. Pese a que creía estaba todo en regla, apareció como "no habilitada".

"Siguen tratándonos mal", dijo Linconao haciendo referencia al trato que según ella recibe el Pueblo Mapuche. Como publicó "El MegáfonoPopular", agregó que "no hay motivos para esto, no hay nada. Porque yo fui detenida por Carabineros, pero soy una persona inocente, no tengo nada que ver con lo que me acusaron y fui absuelta de todo lo que me imputaban".

Nulas explicaciones a Linconao

En el mismo sentido, la jurista Vivian Palacios sostuvo que, ante la negativa, no hubo explicaciones. "Solamente nos dijeron que teníamos que esperar un oficio que venía camino desde Santiago y que ahí recién la machi Francisca podría conocer los motivos por los cuales no puede sufragar", detalló.

"Desde el punto de vista jurídico, esta situación es de especial gravedad, pensando que la Constitución señala claramente cuáles son los tres motivos por los cuales a una persona se le pueden limitar sus derechos civiles y políticos", acotó.