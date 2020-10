Por la boca muere el pez: sacan en cara a Patricio Navia pronóstico de baja participación en el Plebiscito

Cuando uno se las da de adivino siempre hay que atenerse a las consecuencias, ya sean positivas o negativas.

Y lo último le pasó este domingo al analista político Patricio Navia, quien en enero de este año declaró en un programa de televisión que la participación ciudadana en el Plebiscito Constitucional "no va a ser muy alta".

El domingo 26 de enero pasado, el profesor universitario que trabaja en Estados Unidos dijo en "Mesa Central" de Canal 13 que "la participación no va a ser muy alta por razones muy simples: porque ha sido relativamente baja…, Todas las personas que hoy tienen 50 años pudieron votar en el Plebiscito (del Sí y el No) en 1988. Los menores de 50 no pudieron hacerlo esa vez. Y cuando la gente ya no votó a los 35 años se queda afuera… Es como fumar: si no lo hiciste de joven, no lo haces después".

Presidente del Servel adelanta histórica participación durante jornada de plebiscito Si bien aún no hay cifras oficiales, Patricio Santamaría aseguró que se superarán los niveles de participación evidenciados desde 2012.

Y su análisis de hace nueve meses siguió así.

"Por eso esperar que la participación (en el Plebiscito Constitucional) se alta es esperar algo que no se basa en la evidencia… En los países que viven este tipo de situaciones la participación es similar a la que se da en otras elecciones".

En redes sociales fue recordada esta premonición, al punto de que el hashtag "Pato Navia" se convirtió en trending topic en Twitter. Y muchos cibernautas le dieron duro al académico nacional.

Lo que Pato Navia diga, es lo contrario. Una ley científica que nunca falla: https://t.co/qgBdI5sOgt — Vagabundo ilustrado (@vagoilustrado) October 25, 2020

El pato navia. El chino es weon, pero eso él lo sabe. En cambio navia se jura inteligente y se las da de intelectual, lo que hace ser weon weon. Debe tener un doctorado en @UWeones Ellos podrían acreditarlo en todo caso. — Pepe Coy Aike #Apruebo (@pepecoyhaique) October 25, 2020

De los creadores del "esto no prendió" hoy tenemos meme!

"MAS PERDIDO QUE PATO NAVIA" https://t.co/1XOvel1HpA — Quique Alvarado (@Quiquerock77) October 25, 2020

Pato Navia, el nuevo teniente Bello. — MeLlevaElChanfle (@terriblechanfle) October 25, 2020

Pato Navia deja a los ciencistas políticos muy mal parados 🙄 lo bueno es que sé y conozco a algunos que le dan mil patadas en la raja. https://t.co/NcWTZ0aHFv — Cata with an E ✨ (@catmarinh) October 25, 2020

El pato Navia y su caída en picada https://t.co/mfUeDuHsUe — Alejandro Retamal (@AlejDanilo) October 25, 2020

Todo un visionario ese tal Pato Navia… por ahí con el #estonoprendio de Clemente Perez#PlebiscitoChile #Plebiscito2020 https://t.co/7fktEPHKl6 — Crazy Diamond (@locojuane) October 25, 2020

Pato Navia: "la votación no va a ser muy alta".

Chile: pic.twitter.com/SvWa6J3rON — vero marinao (@rotasinplata) October 25, 2020

Dice la teoría que: Si Pato Navia dice o da su apreciación sobre política o algo , el resultado será proporcionalmente a la inversa, elavado al cuadro. 🤣😂 — SebaEmilio3020🏳️‍🌈🇨🇱 (@SEmilio3020) October 25, 2020