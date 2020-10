Augusto Pinochet llegó a votar al Estadio Nacional: el curioso alcance de nombre en pleno plebiscito constitucional

Una curiosa situación se vivió en el Estadio Nacional durante el plebiscito constitucional, ya que Augusto Pinochet llegó hasta el local más grande de la comuna de Ñuñoa para votar.

Se trata de Augusto Pinochet Acosta, un hombre que durante septiembre de 1973 estuvo detenido en el mismo recinto, en el cual vota desde hace años y donde, además, ha participado en diferentes competencias deportivas. "Somos bien conocidos el estadio y yo", dijo.

"La gente ya me conoce, varias veces he estado en estos eventos y siendo un declarado demócrata, les sorprende la coincidencia de mi nombre con esa situación", dijo en conversación con Radio ADN.

Para Pinochet Acosta es una situación especial, ya que "estoy obligado a repetir el hecho de que viví aquí 23 días en septiembre de 1973" y agregó que "he desfilado, he hecho distintas pruebas de atletismo, he jugado tenis, fútbol y una competencia de natación".

Finalmente, el votante se mostró contento con la participación en el proceso, el cual calificó de "relajado" y aseguró que "todo el mundo está con esperanza de que tendremos un futuro mejor construido entre todos a partir de mañana".