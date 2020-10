Plebiscito: Chino Ríos finalmente se resta de votar porque "imagínate cómo me van a huevear en la cola"

El plebiscito ya se está efectuando en todo el país, y por esto, Marcelo Ríos ya había anunciado que vendría a Chile para votar por el Rechazo y hoy bien temprano llegó al Colegio Villa María Academy, pero al ver que su mesa aún no estaba constituida, se retiró del recinto.

"Ustedes saben que yo vine a votar a chile, a votar al plebiscito porque me interesaba, pero más que eso quiero hacer un alcance y demostrar lo mal que estamos, lo irresponsable que ha sido toda esta cuestión del plebiscito, de lo mal organizado, de las mesas que no lega la gente, de las colas", comenzó su relato Chino Ríos en entrevista con Canal 13.

"Llegué a las 08 en punto, voy a la mesa y era el único, entonces me dice: falta un vocal de mesa y mientras no haya un vocal de mesa no puedes votar. 08:20, 08:40, entonces me dice: lo malo es que si te llegas a quedar y te llegan a pillar te van a poner como vocal de mesa, lo que le pasó parece a kramer y decidí irme, cosa que no pude votar", continuó.

"Es una falta de respeto hacia nosotros como gente que quiere demostrar su voto. Yo tenía que hacer a las 10 un examen médico y me acabo de desocupar. Ahora pasé por ahí y hay una cola que llega hasta el Verbo Divino, entonces para estar en una cola metido, si me huevea la gente, imagínate cómo me van a huevear en la cola", finalizó.

