Diputada chilena en Suecia sobre el Plebiscito: "Los movimientos sociales han pedido una asamblea constituyente"

Lorena Delgado es una parlamentaria chilena en Suecia, donde se espera una alta participación a distancia en el Plebiscito de este domingo.

Diputada por Vänsterpatiet (Partido de la Izquierda), Lorena cree que "lamentablemente, pienso que va ser alta la cantidad de personas inscritas que han cambiado su dirección para votar, pero que es baja en relación a los chilenos que viven en Suecia. Hay un enorme trabajo democrático por hacer", sostiene.

Respecto a la implementación del Plebiscito en la capital sueca, la diputada expresa desde Estocolmo que "sé que la educación que han entregado a las personas que van a participar ha sido clara, pero la información durante todo este proceso ha sido escasa. El consulado no tenía respuestas sobre cuándo la gente tendría que haberse inscrito y cambiado de dirección. No sé si es el consulado o es que no recibe sufciente información desde Chile: y ahora han publicado bastante información, pero no fue así antes".

Diputada: movimientos sociales han pedido una asamblea constituyente

La integrante del Parlamento sueco avizora un camino complejo despues del Plebiscito: "Creo este plebiscito es una indicación de lo que quiere el pueblo chileno, una demostración de que quiere una nueva constitución, pero los movimientos sociales han pedido una asamblea constituyente y eso no se da a través de mesas donde, incluso, los independientes deben pasar a través de partidos políticos. De alguna forma hay que seguir la lucha para que se dé una constituyente como queremos. Si no es así, lamentablemente los cambios fundamentales que queremos en al Constitución no se va a dar", precisa.

La diputada Delgado enfatiza que "este Plebiscito va a ser una indicación que va a dar fuerza a los cambios sociales para seguir la lucha; pero hay que continuar, o si no nos van a dar la asanblea constituyente".