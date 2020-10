Roger Waters llama a votar por el "Apruebo" y "Convención Constitucional" a horas del plebiscito

Roger Waters, ex líder de la mítica banda Punk Floyd, subió un video a su cuenta de Twitter, donde llama a votar por el "Apruebo" y la "Convención Constitucional", a horas de que es iniciara el plebiscito en el territorio chileno.

La figura del rock, quien ha sido muy crítico con el gobierno del Presidente Sebastián Piñera, aseguró que "Queridos amigos de Chile, mañana vayan todos a votar Apruebo Convención Constitucional".

El músico británico agregó que "todos merecemos el derecho de vivir en paz", citando la letra de la canción de Víctor Jara, uno de los temas emblemáticos del estallido social, que generó este plebiscito.

A message from Roger to the People of #Chile on the eve of the momentous occasion of a National Referendum to replace the Old Constitution, that was imposed by the dictator Pinochet, with a New Constitution approved by the People.

Love

R. pic.twitter.com/WnjSWt3KDG

— Roger Waters (@rogerwaters) October 25, 2020